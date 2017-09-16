Fatih Belediyesi ve Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği (KUMDER) işbirliğiyle düzenlenen iki günlük festival, bugün saat 11.00’de Sultanahmet Meydanı’ndaki Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası önünden hareket edecek kortejle başlayacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bonda eşliğinde Kumkapı Meydanı’na yürünecek. Festival, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in açılış konuşmasıyla başlayacak. Festival boyunca 8 bin kişilik uskumru, 4 bin kişilik palamut, 2 bin 500 porsiyon istavrit tava, 3 bin adet balık böreği, 4 bin adet balık köftesi, 2 bin porsiyon kalamar tava, 2 bin 500 porsiyon hamsi tava, 5 bin adet midye tava konuklara ikram edilecek.