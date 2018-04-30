Fatih’te bir restoranda gözüne kestirdiği telefonu 5 yaşlarındaki oğluna çaldırarak cebine koyan vicdansız anne iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz günlerde Fatih’te bulunan bir restoranda meydana geldi. Çocuklarla birlikte restorana gelen 3 kişi sipariş vererek masaya oturdu. Masanın yanında şarjda telefon olduğunu gören hırsızlar, kararını değiştirerek verdikleri siparişin paket yapılmasını istedi. Sipariş paket yapıldığı sırada, annesi olduğu iddia edilen kadın 5 yaşlarındaki çocuğunu yakasından çekerek telefonu almasını söyledi.

Ailenin kalktığı masaya birinin oturacağı sırada çocuk, çalışanların dalgınlığından faydalanıp, telefonu şarjdan çıkararak annesinin cebine koydu. Telefonu cebinde saklayan anne bir süre daha restoran içinde dolanarak siparişlerin paket yapılmasını bekledi. Kadının kucağındaki bebeğiyle hiçbir şey olmamış gibi dükkan içerisindeki rahat tavırları yok artık dedirtti. Paketleme işlemi bittikten sonra aldıkları yiyeceğin parasını ödeyen hırsızlar, hızlı bir şekilde iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. İnsanların kanını donduran hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yandı.

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