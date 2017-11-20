Fatih'te dilenciye suçüstü yapıldı

Fatih'te sağır ve dilsiz taklidi yaparak boynuna astığı yazıyla vatandaşların duygularını sömüren bir dilenci zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Zabıtaları karşısında gören şahıs, boynuna asılı sağır ve dilsiz yazını yırtarken, dilencinin zabıtanın söylediklere cevap vermesi pes dedirtti.

İHA'nın haberine göre, Fatih'te günün belirli saatlerinde caddelerde dolaşarak boynuna astığı sağır ve dilsiz yazısıyladilenen şahıs zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler insanların duygularını sömüren şahsın yerini belirledikten sonra bir süre izledi. Dilencinin bir işyerine girdiğini ve vatandaşlardan para aldığını gören ekipleri, şahsı kıskıvrak yakaladı. Telsiz sesini duyan dilenci, boynunda asılı bulunan sağır ve dilsiz yazısını yırtmaya çalıştı. Bir süre ekiplere sağır ve dilsiz olduğuna ikna etmeye çalışan dilenci, daha sonra ise zabıtaların konuşmasına cevap verdi.

Ekipler tarafından yakalanan dilenci, işlem yapılmak üzere Edirnekapı'da bulunan İBB Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para toplayan dilenciye cezai işlem uygulandı.