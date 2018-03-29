Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Derviş Ali Mahallesi'nde helikopter destekli genel asayiş denetimleri yapıldı.

DHA'nın haberine göre, yapılan denetimler kapsamında ekipler, sokak başlarını tutarak şüpheli görülen araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı.

Ekipler, durdurdukları lük bir araç içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ve beyzbol sopası ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi de gözaltına aldı.

Polis ekiplerin denetimleri devam ediyor.

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