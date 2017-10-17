Fatih'te aracını kullanırken kalp krizi geçirip kaza yapan ve tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybeden akademisyen Ezgi Sevinçli Tarakçı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Genç akademisyenin arkadaşları ve öğrencileri, cenazeyi Adli Tıp önünde bekliyor.





İHA'nın haberine göre, Fatih Balat'ta aracını kullanırken kalp krizi geçirip kaza yapan ve 11 gün sonra hayatını kaybeden akademisyen Ezgi Sevinçli Tarakçı'nın cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Genç akademisyenin arkadaşları ve öğrencileri Adli Tıp önünde cenaze işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Ezgi hocanın arkadaşlarının ve öğrencilerinin üzgün oldukları görüldü.

"BENİM BİLDİĞİM BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU"

Çok üzgün olduğunu belirten Tarakçı'nın meslektaşı akademisyen Osman Hazinedar, "Çok üzgünüz, elim bir trafik kazası sonucu kaybettik arkadaşımızı. Sözün bittiği yerdeyiz. Benim bildiğim bir rahatsızlığı yoktu" dedi.



Öte yandan Tarakçı'nın cenazesinin tamamlanan işlemlerin ardından Samsun'a götürüleceği öğrenildi.

Fatih