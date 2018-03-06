İstanbul Fatih'te öldürülen 80 yaşındaki Hüsniye Kaya'nın katil zanlısı yakalandı. Zanlının, Kaya çiftini tanıyan ve eşiyle birlikte evine giden Bilal A. olduğu anlaşıldı. Yağma ve gasp suçundan 11 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıkan katil zanlısının cinayet sonrası, Ankara'daki sevgilisine gittiği öğrenildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fatih, Ayvansaray Mahallesi, Ulubatlı Hasan Sokak'ta oturan Hasan kaya geçen hafta cuma namazı dönüşünde evine döndüğünde, 80 yaşındaki eşi Hüsniye Kaya'yı kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAMERADAKİ GÖRÜNTÜ
Yaşlı kadının sırtından 7 kez bıçaklandığı ve 7 adet bileziğinin çalındığı belirlendi. Olayla ilgili harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, cinayetin gerçekleştiği öğle saatlerinde apartmana giren bir kişi tespit edildi. Binadan 20 dakika sonra çıkan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yoğunlaştırıldı. Bir haftalık çalışmada, şüphelinin geçtiği birçok noktadan güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Adının Bilal A. olduğunu belirlediği şüpheliyi mercek altına alan polis, ilginç ayrıntılara ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası Bilal A.'nın yaşlı kadının eşinin köylüsü olduğu ve daha önce de yaşlı karı kocanın evinde misafir olduğu belirlendi.
"HAZIR OL EĞLENMEYE GELİYORUM"
Olay günü, yaşlı kadının evine gelen Bilal A.'yı tanıdığı için kapıyı açtığı tespit edildi. İddiaya göre, borç para isteme bahanesiyle içeri giren Bilal A., yaşlı kadının yaptığı çayı içti. Yaşlı kadını sırtından bıçaklayarak bileziklerini alan katil zanlısı, ertesi gün Eyüpsultan'a giderek bir tane bilezik sattı. Ardından Ankara'daki sevgilisini arayarak, ‘Hazırlan eğlenmeye geliyorum' dedi. Ankara'dan dönen zanlı Gaziosmanpaşa'daki evinde yakalandı.
"TEYZE İYİ İNSANDI. SEVİYORDUM"
Evde yapılan arama da bir polis telsizi ve satılmış bileziklerden geriye kalan 4 bin lira para bulundu. Polis tarafından yakalandığında, pişkince ‘Teyze iyi insandı.Seviyordum' diyen Bilal A.'dan alınan parmak izinin, olay günü yaşlı kadının evinde çay içtiği bardaktaki izle uyuştuğu belirlendi. Bilal A., hırsızlık ve gasp suçlarından 11 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Soruşturma da "Susma hakkını" kullanan zanlı tutuklandı.
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