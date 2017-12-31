İstanbul Fatih'te tartıştığı bir kafenin garsonunu kolundan vurarak kaçan Irak uyruklu saldırgan, kafenin diğer garsonları tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sopalarla ölümüne dövüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın edindiği bilgiye göre, dayak anları yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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