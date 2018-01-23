Fatih'te 'kurusıkı' tabancaları normal tabancaya çevirdiği tespit edilen İbrahim Ç. adlı şüpheli polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. İbrahim Ç.'nin, tekstil atölyesi olarak kullandığı işyerini de silah atölyesine dönüştürdüğü belirlendi. Atölyede yapılan aramada da kurusıkıdan dönüştürülmüş 182 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haberütrk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dönem tekstil atölyesi işleten İbrahim Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde, satışa hazır bir şeklide üretilmiş kurusıkıdan bozma 2 tabanca bulundu.

İbrahim Ç.'nin Fatih'te bir dönem tekstil atölyesi olarak kullandığı işyerini de silah atölyesine dönüştürdüğü belirlendi. Atölyede yapılan aramalarda da, kurusıkıdan dönüştürülmüş 182 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis, silahlar ile silah yapımında kullanılan tüm aletlere el koydu.



100 TL'LİK KURUSIKI TABANCAYI SİLAHA DÖNÜŞTÜRÜYOR

İbrahim Ç.'nin piyasadan aldığı 100 TL'lik kurusıkı tabancaları ufak bir işlemden geçirerek namlu değişikliğiyle normal bir tabanca haline dönüştürdüğü tespit edildi. İşlem sonrasında 100 liralık kuru sıkı tabancaların, ruhratsız silah olarak bin 200 ile bin 500 lira arasında fiyatla piyasada satıldığı öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan İbrahim Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih

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