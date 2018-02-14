Fatih'te bir parkta uyuşturucu kullandığı ileri sürülen 5 kişi yan yana sızıp kalırken içler acısı halleri ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, Fatih'te bulunan bir parkta öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre parka gelen farklı yaş gruplarındaki 5 şahıs madde içtikten sonra banklar üzerinde ve yerde sızıp kaldı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri madde içtiği ileri sürülen vatandaşlara müdahale ederken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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