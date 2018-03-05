İstanbul Fatih'te 'VIP insan kaçakçılığı' yapan bir çetenin deposuna operasyon düzenlendi. Çete üyesi 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 46 ülkeye ait 298 pasaport ile FETÖ üyesi 8 kişi adına düzenlenmiş sahte pasaportlar ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ ve Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul üzerinden 'sahte pasaport, sahte vize ve kimlik bilgileri' ile VIP insan kaçakçılığı yapan çetenin Fatih'teki depo ve imalat yerine baskın düzenledi. Depodaki aramalarda, 46 ülkeye ait 298 adet pasaport, 86 ülkeye ait kimlik kartı, sürücü belgesi ve ikamet tezkeresi, 338 adet vize, 56 adet Türk Hava Yolları'na ait boş biniş kartı, 160 adet silikon mühür, 2 adet numaratör, 600 adet değişik ülkelere ait boş pasaport hologramı, 424 bin lira, 245 bin Euro ve 210 bin ABD Doları sahte para ele geçirildi.



8 FETÖ ÜYESİNE SAHTE PASAPORT YAPMIŞLAR

Yapılan incelemelerde, FETÖ şüphelisi 8 kişinin kimlik belgeleri de bulundu. Çete üyelerinin bu kişilere de sahte evrak düzenleyerek yurtdışına kaçırmaya çalıştıkları tespit edildi. 50 ayrı resmi belgenin de Interpol projesinde çalıntı kaydının olduğu öğrenildi.

Operasyonda, VIP göçmen kaçakçılık çetesinin üyeleri olduğu belirtilen İbrahim Ç., Ahmet A., Ahmet D. ve Mahsum U. yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan, İbrahim Ç. ve Ahmet D. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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