Fatih'te bir otelin sauna bölümünde çıkan yangında bir Fransız turist hayatını kaybetmiş, itfaiye eri onbaşı Taner Çebi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. İtfaiye eri Taner Çebi'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.







AYNI ZAMANDA İTFAİYENİN DALGIÇ EKİBİNDEYDİ

İHA'nın haberine göre, yaklaşık 10 yıldır itfaiyede görev yapan Çebi'nin hayat hikayesinde ise dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Bir dönem Afganistan'da da itfaiye eri olarak görev yapan Çebi'nin aynı zamanda itfaiyenin dalgıç ekibinde görevli olduğu öğrenildi.





Evli ve birisi 3 diğer 1 yaşında olan 2 çocuğu bulunan Çebi, meslektaşları tarafından hayvansever biri olarak tanındığı belirtildi.





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