Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"BİLEĞİMİZİN GÜCÜYLE HAK ETTİK"
"Takımı tebrik ederim. İlk dakikadan son dakikaya kadar, bir hafta önce olmayan konsantrasyonun tamamı vardı. Tam bir profesyonel, tam bir büyük takım gibi oynadılar. Lider takım gibi oynadılar ve lider oldular. Topun yüzdesi daha fazla bizdeydi. İkinci yarı gol ve gol sonrası oynanan oyun, yapılan değişikliklerin hepsi 3 puana yönelikti. Galatasaray 3 puanı bileğinin gücüyle hak etmiştir. Galatasaray taraftarı da takımla birlikte başka bir kale gibilerdi. Bu birliktelikten ortaya güzel şeyler çıkıyor"
"ALLAH BİZE DEDİ Kİ: SONUNA KADAR GÖTÜRÜN"
"Bundan sonra hesap çok açık, ne olacağı ortada. Küçük de olsa kredi kazandık. Bu deplasman işlerini halledersek inşallah... Galatasaray'ın fikstürü zor diyorlar, Galatasaray eğer Galatasaray gibi oynamazsa her maç zor. Bundan sonra Galatasaray'ın her maç Galatasaray gibi oynayacağını düşünüyorum. Galatasaraylılara böyle bir gece yaşattıkları için takımı tekrar tebrik ediyorum. Lig şu an bitse şampiyonuz. Maçlarımız diğerlerine göre zor. Ancak böyle oynarsak, hiçbir maç zor olmaz. Gençlerbirliği'ndeki gibi oynarsak her maç zor. Allah bize bir şans verdi dedi ki, 'Hadi bakalım, 5 maç var, lidersiniz, bunu sonuna kadar götürün."
MARIANO'NUN GOLÜNE ÖVGÜ
"Sahalarda ender görülebilecek güzel bir gol. Gol anına kadar güzel işler oldu, vuruş da çok iyiydi. Zeka örneği bir gol."
"1999-2000'LERDE DÜNYADA KİMSE YAPMIYORDU..."
"1999-2000'lerde pres oynanırken, belki de dünyada kimse oynamıyordu. Allah nasip ederse yeniden o günlere döneceğiz. Bir şeyleri yapmak hemen olmuyor. Artık sadece kendi oyununuz yetmiyor, rakiplerinizin de oynamaması gerekiyor. Doğru şekilde pres ve bölgesel baskılarla rakibi kilitledik. İşin her bölümü, özellikle ilk yarıda doğru uygulandı."
MAÇ ÖNCESİ OTOBÜSTE MÜZİK YAYINI
"Sahaya girene kadar çok güzel bir müziğimiz var. Bunu Mert organize eder. Buraya gelen kadar müzik dinleriz. Trabzonspor maçı öncesi başladı, son buraya kadar gelirken, bu parçaların en hareketlisi var. Kanınızı kaynatacak ki yerinizde durdurmayacak yabancı bir şarkı. Bu şarkıları Mert'e özel seçtirdim, yaptırdım. Asık suratla 1 saat olmaz, nereye gidiyoruz? Ben de cama vuruyorum, Abdurrahim de vuruyor, tempo için vuruyoruz."
ARDA TURAN SORUSUNA CEVAP YOK!
Maç öncesi en çok merak edilen konuların başında Fatih Terim ve Arda Turan'ın bir araya gelip gelmeyeceğiydi. Terim, basın toplantısında "Arda Turan'dan bugün bir beklentiniz var mıydı?" sorusuna, "Galatasaray ile ilgili soru varsa, cevaplayayım" diye cevap verdi.
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