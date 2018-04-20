Galatasaray’da Türkiye Kupası hüsranının artı şokları gelmeye başladı. Türk Telekom Stadı’ndaki Akhisar maçının ardından soyunma odası koridorlarında gözlemci ve temsilciye yönelik “sportmenlik dışı” sözlerinden dolayı Fatih Terim ile idari direktör Şükrü Hanedar “tedbirli” olarak Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, maç içinde çok gergin olan Terim’in, müsabakanın ardından temsilci ve gözlemci ile görüşmek istediği, “Konuşmaya gerek yok, ne olduysa raporumuza yazacağız” yanıtını alınca küplere bindiği bildirildi. Öfkeden çılgına dönen tecrübeli hocanın, “Ukalalık yapmayın, ukala herifler. Ben sizleri bilirim” diyerek çıkıştığı öğrenildi. Gözlemcinin yanı sıra temsilci de bu sözleri rapora geçti. Terim’in karşılaştığı tavra isyan edip “Ben derdimi kime anlatacağım. Dağlara taşlara mı anlatacağım. Benim canım yanmış, umurunuzda mı!” diyerek tepki gösterdiği, “Lanet olsun” dercesine hırsını gömleğinden çıkardığı da ifade edildi.

KRİTİK TOPLANTI



36. maddeye göre Disiplin Kurulu’na sevk edilen Terim’in sportmenliğe aykırı eyleminin cezası yönetmeliğe göre 1 ile 3 maç arasında değişiyor. Kurul üyelerinin görüşleri doğrultusunda eylemin ağırlığına göre para cezası da yeterli görülebiliyor. Tedbirli olarak Disiplin’e gönderilen Terim, bir maç ceza alması halinde yarınki Alanya maçında kulübede yer alamayacak. Cezanın 2 maç gelmesi halinde ise Türk Telekom’daki Beşiktaş derbisini de tribünde izleyecek. PFDK bugün olağanüstü toplanıp konuyla ilgili kararını verecek. Galatasaray ise bu sabah hem bu karara hem de tribündeki kart bloke cezasına itirazda bulunacak.

CENGİZ: ADİL OLUNMALI



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’in PFDK’ya sevk edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu: “Maçı izlemedim ama görüntüleri izledim. Bir takım pozisyonlar içinde, maç içinde tabii ki tepki oluyor. Sevgili hocamız da maç içinde bu reaksiyonları vermek zorunda. Sevgili hocamıza yapılan bu tedbirli sevkin adaletin yerini bulacağını ve kaldırılacağını ve şampiyonluk yarışında son 5 haftaya tüm 4 takımın eşit, adil biçimde gireceğini TFF ve ilgili kurullarının bunu sağlayacağına inanıyoruz” dedi.