Beşiktaş'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa koşan Galatasaray’da maçtan sonra soyunma odası adeta bayram yeriydi... Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yüzünde gülücükler açan Terim, ortaya koydukları futbol nedeniyle öğrencilerine tek tek teşekkür etti.

Kalan maçları aynı ciddiyetle kazanıp 21. şampiyonluğa ulaşmaları gerektiğinin altını çizen Terim’in, “Işte bu sizden istediğim futbol, işte bu da benim takımım! Şampiyonluğu ne kadar arzuladığınız bu maçta gösterdiniz. Sizinle gurur duyuyorum. Şimdi önümüzde sadece 270 dakika var. Aynı konsantrasyonla bu 3 maçın da üstesinden gelip şampiyon olacağız” dediği öğrenildi.