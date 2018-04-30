22 | 33

"Bugün bir penaltı daha olsaydı yine Gomis'e attırırdım. Hiç tereddüt etmeden topun başına geçmesini istedik. Bazen golcüler de tutukluk yapabilir. Hem takımda iyi bir lider hem de hakikaten futbolu yaşayan, kendine dikkat eden, bize de lazım olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.