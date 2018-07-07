Brezilya, 2006, 2010, 2014'ten sonra 2018 Dünya Kupası'nda da final göremeden turnuvaya veda etti. Sambacılar, Belçika karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle çeyrek finalde elendi! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Brezilya-Belçika maçını tribünden takip etti. Fatih Terim, Brezilya'nın Belçika'ya 2-1 yenilip 2018 Dünya Kupası'na veda ettiği maçı, kızı Merve Terim Çetin'in yanı sıra Galatasaray'da da kendisiyle birlikte görev yapan Brezilya'nın kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in ailesiyle birlikte izledi.

Tecrübeli çaıştırıcı, maçın ardından kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Birlikte büyüyen çocuklarımızla destekledik Brezilya’yı. Sonuçta üzüldük ama dostluk baki... Sizi seviyorum @taffareloriginal ailesi" ifadelerini kullandı.