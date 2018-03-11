Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor maçının ardından şöyle konuştu:
"Maç öncesi öngördüğümüz ve öngöremediğimiz ne kadar şey varsa yaşadık. Müthiş bir maç yaşandı. Sanki maça 1-0 yenik başladık. Hücum adına yapabileceğimizin hepsini yaptık. Konyaspor puan durumu açısından aslında burada olmamalı. Oyunda risk aldık. İstatistiklere bakarsak genel olarak her şeyde üstünüz. Bundan sonra da böyle maçlar yaşayacağız. Bu maçların altından büyük takımlar kalkar. Bu tarz maçları kazanmak sizi büyük takım kılar."
BASIN TOPLANTISI
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Zor oldu. Bazen öngördüğünüz şeyler olmaz. Bugün öngörmediğimiz şeyler de oldu. Maça 1-0 geride başladık. Kendi oyuncularım, rakip oyuncular, saha yönetimi, çileden çıkmanın hakkını hep beraber verdiler. Allah'a şükür kazasın belasız 3 puanı aldık ve lider olarak devam ediyoruz." dedi.
Saha kenarında sakin kalmaya çalıştığını anlatan Terim, "Tabii ki teknik adam en azından kafa olarak sakin olmalı ki oyuna müdahale edebilsin. Galatasaray seyircisi, bizim en önemli itici gücümüz. Eğer bir hatada tepki verirse, oyuncu tribünde olanı duyar, onun yaptığı tahribatı hiçbirimiz düzeltemeyiz. Sakin olmalıyız. Mariano'ya galiba tepki vardı ve ben de buna karşılık sitemde bulundum." diye konuştu.
"HÜCUM OLARAK ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPTIK"
Fatih Terim, Atiker Konyaspor karşısında ofansif bir bir oyun sergilediklerine aktararak, "Hücum olarak elimizden ne gelirse yaptık. Zaten atağı seven oyuncularla oynuyoruz. Bulunduğu rolden atağa gidecek oyuncularımız var. Gol için her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.
Oyun anlayışlarının her zaman hücumdan yana olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Eğer bir yere gideceksek, oynayarak gideriz. Başarı kazanacaksak, oynayarak kazanacağız. Bunun da en önemli yolu atak yapmak. Pes etmedikleri için oyuncularımı kutluyorum. Buradan çıkmak çok kolay değildi. Hem sonuç hem de liderlik anlamında çok önemli bir gün yaşadık. Her geçen gün inşallah daha iyi olacağız. Üstüne koyarak, ciddiyetimizi bozmadan devam etmeliyiz. Kazanırız veya kaybederiz ama hedefe doğru gidiyoruz." şeklinde konuştu.
Maçın ikinci yarısına başlarken, Donk ile Mariano'yu kenara alıp, Linnes ve Sinan Gümüş'ü oyuna sürmesine değinen Terim, şöyle devam etti:
"Linnes ve Sinan değişikliğini tasvip etmeyen çok kişi olmuştur. Sinan gol atarsa, Linnes sağdan çok iyi bindirirse ben haklı çıkmamalıyım. Teknik adam bir şey yapıyorsa, muhakkak bildiği vardır. Mariano haftaya oynayamayacak ve ikinci sarı kartı da görebilirdi. Daha önemlisi, haftaya Allah nasip edere Linnes oynayacak ve onu da hazır tutmak lazım. Cevabım bu. Sinan'a gelince, takımımızın tek solak oyuncusu. Hakikaten yetenekli bir çocuk. Konuştuk ve yeteneğinin teoride olmamasını diledim. Bir sene daha mukavelesi var. O zamana kadar bizim kendisine yeni mukavele önermemizi sağlamalı. O da çok çalışıyor. Sahanın içinde her şeyi yapabilecek yetenekte. Şu anda Yasin'in önünde ve ben de onu tercih ettim. Aslında Yasin'i 35-37 dakika aralığında sokabilirdim ama oyun iyi gitmeye başladı ve vazgeçtim. Sinan'ın da diğer çocukların da taraftara ihtiyacı var. Aşağı yukarı 12-13 oyuncu 30 yaş üzeri ve gençlere sahip çıkmalıyız. Sinan'ın daha iyi işler yapacağını düşünüyorum."
"DERBİDE İYİ SONUCA İNANIYORUM"
Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin hatırlatılması üzerine Terim, "Ümit ederim iyi sonuçla döneriz. Derbide iyi sonuca inanıyorum. Kazanamama psikolojisiyle ilgili lafları de çok fazla önemsemiyorum açıkçası." değerlendirmesinde bulundu.
Atiker Konyaspor maçının devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmayı da aktaran sarı-kırmızılı çalıştırıcı, şunları kaydetti:
"Kendilerine sadece, 'Şampiyon olmak istiyorsak, buradan geri dönmeliyiz. Buradan ancak şampiyon takımlar, lider takımlar dönerler.' dedim."
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