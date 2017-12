Beşiktaş hezimetinin ardından Galatasaray’da yeniden Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı. Habertürk kurmayları hem takımın tamamına yakının yabancı olması hem de yönetimin dengesini bozma ihtimali nedeniyle Fatih Hoca’nın başarılı olamayacağına dikkat çekerken, bu fikre karşıt görüşler de ortaya çıktı.



FATİH TERİM GALATASARAY’DA BAŞARILI OLUR MU?



AYKUT KOCAMAN BURSA’DA KADROYU BOZACAK MI?



BEŞİKTAŞ 3. ŞAMPİYONLUĞU ALACAK MI?



Başkan Dursun Özbek her ne kadar Tudor ile devam etme kararı alsa da HTS Meclisi’nde Fatih Terim’in takıma başına geçmesi durumunda nasıl bir etki yaratacağını tartıştık. Keyifli sohbette Fenerbahçe’deki değişimi, ‘santrfor’ meselesini ve Beşiktaş’ın 3. şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü masaya yatırdık...





SELÇUK TEPELİ: FUTBOL TRENDLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Fatih Terim, bugünün futbol trendlerini yakalayıp önüne geçebilirse elbette başarılı olabilir. Ancak son birkaç teknik direktörlük denemesinde futbol anlayışının trendlerin gerisinde kaldığını gördük. Ve bundan önce birkaç kez yaşandığı gibi kafasını karıştıracak başka ihtimaller olmamalı, tümüyle takıma konsantre olmalı ve uzun vadeli bir proje için yola çıkmalı. Tabii bir de neredeyse tamamı yabancı bir kadro ile doğ- rudan, çevirmensiz iletişim problemi yaşaması ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Zira Terim takımına verdiği taktikleri duygularıyla destekleyen bir futbol adamı; o duyguların oyunculara geçmesi gerekiyor. Galatasaray’ın futbolcularının ve şu anki teknik direktörünün hangi maç bu kulübün hikâyesinde ne ifade ediyor algılayamadığı çok açık.

Bu durum, 4 yıldızlı Galatasaray’ın birkaç yıldır zaten epey zedelenmiş “hep zirvede olma”, “Avrupa fatihliği”, “öncü ve elit takım” imajını, kulübün buna bağlı tarihsel karakterini uzun yıllar tamir edilemeyecek derecede yıkabilir. Tudor ve Galatasaray yönetimi için en büyük tehlike budur. Sıradanlaşmak, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarındaki gibi utanç verici skor ve halleri normal karşılamaya başlarsanız hızlanır, borç- larla harmanlanır, daha ne olduğunu anlamadan orta seviye bir kulübe dönüşürsünüz. Yine de Beşiktaş maçının başlarında Gökhan Gönül’e ceza sahasında çalım atan Feghouli’nin topunun çengel gibi arkadan elle kesilmesine penaltı demeyen, Oğuzhan’ın ise kendini yere atmaya hazır görüntüsüyle suiistimal kokan düşü- şüne bir ağızdan penaltı diyen hakemleri ve Bülent Yavuz dahil hakem hocalarını bu ülke futboluna faydalı göremem. Galatasaray’ın kötü, hatta iğrenç durumlara düşmesi hakemler ve hocalarının bu tür saçmalıklarını haklı çıkarmaz. Galatasaray ne kadar yetersizse, onlar da o kadar yetersizler.





HALİL ÖZER: TERİM BU YÖNETİMLE BAŞARILI OLAMAZ

Ben Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına geçmesi halinde aynı başarıları göstereceğine inanmıyorum. Çünkü Fatih Hoca’nın başarılı olduğu dönemlere bakın. Ne zaman arkasında kaya gibi yönetimler olsa başarı şansı o kadar yüksek oluyor. Şimdi ise sırtını böyle bir yönetime vermek zorunda. Zaten hoca da bunun farkında. Kaya gibi değil, leblebi tozu gibi bir yönetim var! Bu şartlarda Terim’in başarılı olması çok zor. Zaten yönetimin de isteyeceğini sanmıyorum. Çünkü hoca gelirse başta Florya olmak üzere her şeyi silkeler. Bu da kimsenin işine gelmez.



MERİÇ MÜLDÜR: FATİH HOCA BU KADAR YABANCI İLE YAPAMAZ

Fatih Terim’in bugüne kadar yaptıkları ortada. Tabii ki başarılı olur da bu başarının bu sezon için garantisi yok. Varsa böyle bir garanti başkan operasyon için bir dakika düşünmesin. Tudor hatalar yapı- yor da sonuçta bu takım toplama bir takım. Başarı için biraz sabır gerekiyor. Yine de yeni bir macera aranıyorsa bir şey diyemem. Terim gelirse ne mi olur? Taraftarın gazı alınır, yeniden bir hava yakalanır. Türk oyuncular daha fazla süre alır. Yalnız işin ‘ama’sı da var. O da şu: Şimdi nasıl takımdaki Türkler ile Tudor arasında kriz varsa Terim ile de yabancılar arasında da aynısı yaşanır. Çünkü Terim tam formunu yakalamışken Yasin’i kesmez. A2 takımına sürülen, defansta yıllarca joker görevi üstlenen Hakan Balta gibi bir oyuncuya sahipken Denayer’e bu kadar şans tanımaz. Selçuk’u böyle harcamaz. Ve Fatih hoca bu kadar yabancı ile yapamaz.



SERDAR ALİ ÇELİKLER: GALATASARAY YÖNETİMİ TWİTTER’A GÖRE POZİSYON ALIYOR...

Terim varsa başarı da beklemek normal. Ama Terim gelir mi, işte orayı kestirmek güç. Fatih Terim, Galatasaray yönetimleri için kurtarıcı bir yastık aynı zamanda. Başarılı olursa yönetimler de başarılı sayılıyor, başarısız olursa “Başkan Terim’i getirdi, daha ne yapsın!” denir ve yine yönetime yastık olur. Ve fakat Galatasaray sadece Fatih Terim’e bağlı bir hal almaya başladı. Hoca emekli olsa ne olacak. Her başarısızlıkta kimin adı geçecek? Bence Galatasaray’da olması gerektiğinden fazla ses çıkıyor, bu yönetim de Twitter’a göre pozisyon alıyor gibi bir görüntü var. Asıl sıkıntı burada.



FAİK ÇETİNER: TERİM İLE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI ARTAR

Galatasaray yönetiminin Tudor ısrarını anlamak mümkün değil. Sanırsınız ki arada büyük tazminatlar var. Mesele Terim meselesi değil. Mesele Tudor’un iflasıdır. Tribünlerin bırakın destek, protesto ettiği ve inanmadığı bir teknik adamla yola devam etmek şampiyonluğu gözden çıkarmaktır. Terim gelirse Galatasaray’ın şimdilik yüzde 20 gibi gözüken şampiyonluk şansı bir anda yüzde 60’lara çıkar.



BÜLENT YAVUZ: TERİM’İN ÖLÜSÜ TUDOR’A 10 BASAR

Fatih Terim’in “ölüsü” Tudor’a 10 basar. Fatih hoca boşta olduğu sürece ve ‘Bay Tudor’ kaybettiği her hafta sonunda ‘Terim gelsin Tudor gitsin’ lakırdıları şiddetini artırarak devam eder. Sayın Özbek hala ne bekliyor, doğrusu merak ediyorum. Cimbom sermayeden puanları yemeye böyle devam ederse hele hele 2. devreye Tudor ile başlarsa treni kaçırır. İmparator da gelmez. Korkarım ki sıra, çok saydığım ve sevdiğim Dursun Özbek’e gelir. İşte o zaman işler karışır. Tez elden Terim gelmeli. Son bir final yapmalı diyorum. Şampiyon yapar mı? Falcı değilim ama daha önceleri yapmadı mı?



ATİLLA TÜRKER: ER YA DA GEÇ TERİM GELECEK

Bu işin Tudor’la olmayacağını herkes biliyor. Galatasaray yönetimi de biliyor. Ancak ligde ilk yarının bitimine sadece 3 hafta kaldığı için değişikliğe gidilmiyor. Galatasaray’ın başına ya Terim gelecek ya da Terim gelecek. Terim tabii ki çok başarılı işlere imza atar. Başkası tartışılır ama Terim tartışılmaz.



İBRAHİM YILDIZ: TERİM BENCE BAŞARILI OLUR

Sezon başında Tudor’un Galatasaray’da başarılı olamayacağını birçok kişi söylemişti. Büyük maç- ları kaybetmesi bunu bir kez daha kanıtladı. Fatih Terim’in yeniden göreve gelmesi devre arasında gündeme gelebilir. Galatasaray’ı iyi tanıyan Terim’in karakteri ile başarılı olacağı kesin.



SANTRFORSUZ PLANI GEÇİCİ



HTS Meclisi'ne göre Aykut Kocaman, zorda kalmadıkça bir daha santrforsuz çıkmaya yanaşmaz



HALİL ÖZER: AYKUT KOCAMAN, BURSA'DA JANSSEN'İ MUTLAKA TAKIMA MONTE EDECEKTİR



IZDIRAPLI BİR MAÇ FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Ben hocanın hiçbir şekilde değişeceğini düşünmüyorum. Takımı yine gömecek, yine kontrollü oynayacak, yine rakibin etkili adamları üzerinde kontrolü düşünecek. Ama en azından taraftarın hangi tür futboldan hoşlandığını bir kez daha gördü. Ayrıca futbolcular da bu konuda direnebilir. Her şeye rağmen yine ızdı- raplı bir maç Fenerbahçeli taraftarları bekliyor Bursa’da... Ama şu var; Aykut Kocaman, Janssen’i mutlaka takıma monte edecektir.



BEŞİKTAŞ YÜRÜYEREK ŞAMPİYON OLUR

Beşiktaş’ın ligdeki rakipleri Beşiktaş elenmesin diye duaya şimdiden başlamalı. Yoksa bu Kartal, Süper Lig’de yürüyerek şampiyon olur. Yedek sayılan kadro bile gitti Leipzig’i orada yendi. Şimdi yeni rakibi bekliyorlar. Ben ‘Çek bir Basel’ diyorum. Ama kim çıkarsa çıksın, Beşiktaş herkesle dişe diş oynayabilecek durumda.





MERİÇ MÜLDÜR: JANSSEN BU İSTEKLİ FUTBOLU İLE HOCANIN VAZGEÇİLMEZİ



SANTRFORSUZ ÇIKMA LÜKSÜ YOK

Evet, ilk kez Fenerbahçe’yi herkes beğendi. Bu değişimin fitilini başkan ateşledi. Futbolcular da sanırım biraz kendilerini sorguladı. Yoksa tren kaçardı, o treni de bir daha yakalayamazlardı. Giuliano da gerçek yerini ve kimliğini buldu. Ama elinde 4 santrfor varken santrforsuz çıkacak da lüksü yok Aykut hocanın. Zaten Janssen bu istekli futbolu ile hocanın vazgeçilmezi.



BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYON İLAN ETMEK HATA OLUR

Beşiktaş şampiyonlukta en önemli aday gözükse de Türkiye Ligi zor bir lig. Bu sezon geçen sezondan daha fazla zorlanıyor. Doğaldır. Rakipler iyice tanıdı, tüm kozlarını ezberledi. Beşiktaşlı oyuncular için Şampiyonlar Ligi nasıl bir vitrinse Anadolu takımları için de Beşiktaş maçları vitrin. Yani peşin peşin Beşiktaş’ı şampiyon ilan etmek hata olur.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: KOCAMAN'DAN BU TİP FARKLILIKLAR BEKLEMEMEK LAZIM. ALPER YERİNE JANSSEN OYNAR.



MUTLAKA JANSSEN İLE BAŞLAYACAKTIR

Aykut Kocaman, Bursa maçına mutlaka Janssen ile başlayacaktır. Kocaman’dan bu tip farklı- lıklar beklememek lazım. Alper yerine Janssen oynar. Kocaman, ‘Azizsilin’ etkisiyle 4-2-3-1’e döndü ve o 2’yi Topal-Souza ile tahkim etti. Yani Vitor-Dick Advocaat formasyonuna döndü. Onların Janssen’i ve Giuliano’su yoktu, Kocaman’ın var. Hatta onun Valbuena’sı da var. Bu diziliş onu farklı bir hoca yapmadı. Alışılmış dizilişle oynayan biraz daha kaliteleri artmış oyuncu grubunun başındaki teknik adam yaptı.



BEŞİKTAŞ İSTERSE DOMİNASYONU VERMEZ

Kaliteli birkaç oyuncusu, çok tecrübeli 3 uluslararası oyuncusu olan bir takıma bir de çok iyi bir hoca gelince takım da kuvvetli oluyor. Özgü- ven ve pozitif enerji veren bir de taraftar grubu olunca sonuç da bu. Beşiktaş isterse dominasyonu onlardan almak zor.



ATİLLA TÜRKER: FENERBAHÇE AYNI KADROYLA ÇIKAR

Fenerbahçe bu hafta en zorlu maçlarından birine çıkacak. Çünkü Bursaspor büyük aşama kaydeden çok dirençli bir ekip. Başında da Le Guen gibi çok önemli bir teknik adam var. Fenerbahçe büyük olasılıkla yine aynı kadroyla çıkar ama acaba Le Guen ne gibi önlemler alacak. Belli ki keyifli bir 90 dakika izleyeceğiz.



FUTBOLCULAR MAÇ SEÇİYOR

İki ayrı kulvarda mücadele etmek elbette ki müthiş zor. Ama Beşiktaş olağanüstü işlere imza atıyor. Şu da var. Beşiktaş’ta futbolcuların yaş ortalaması biraz yüksek. Kadro da çok geniş değil. Haliyle ne oluyor. Futbolcular fiziksel anlamda iyi performans gösterebilmek için maç seçiyor. Şampiyonlar Ligi’ne ağırlık veriliyor. Bu yüzden Süper Lig maç- larında bazı kazalar yaşanıyor.



FAİK ÇETİNER: GERÇEK Mİ SUNİ Mİ BURSA'DA GÖRECEĞİZ

Aykut Kocaman, zaten Fenerbahçe 11’i ile her hafta oynuyor. Bu hafta takımda ilk banko Janssen olur. Benim esas anlamadığım, 3-5 ay öncesine kadar ‘Atalım mı, satalım mı?’ denilen Aatif’ın takımın en büyük silahı Valbuena’ya tercih edilmesidir. Bursa maçı bize Fenerbahçe’nin son haftalardaki çıkışının gerçek mi, suni mi olduğunu gösterecek bir 90 dakikadır.



KARTAL’IN AVANTAJI TAKIM OLMASI

Türkiye’de oturmuş 2 takım var: Başakşehir ve Beşiktaş. Bu ikilinin Galatasaray ve Fenerbahçe’ye göre avantajı daha takım oluşları. Şampiyonlar Ligi’nde iyi tempo ve çıkış yapan Beşiktaş nedendir bilinmez, o havayı bizim ligde yakalayamıyor. Yakalasa zaten bu lig de erken biter. Mesela onların bu hafta Kayseri deplasmanında neler yapacaklarını ve nasıl bir sonuç alacaklarını çok merak ediyorum.





SELÇUK TEPELİ: JANSSEN TAKIMDAKİ YERİNİ ALIR

Fenerbahçe’nin santrforsuz planı geçici, iyi bir oyuncuları var çünkü. Cezası biten Janssen takımdaki yerini alacaktır ve Fenerbahçe onda ısrar etmeli. Böylece yakın zamanda komple bir golcüye sahip olabilir Sarı-Lacivertliler. Ancak Janssen dışındaki santrforlar Kocaman’ın oyununda sorun yaratıyor. Bursa maçında da kazanan taktiği değiştireceğini sanmam. Doğrusu da bu olur.



BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Beşiktaş’ın makine gibi bir takım oldu- ğunu, gerektiğinde ve konsantre olduğunda Süper Lig’de herkesi yenebileceğini daha önce söyledim. Şampiyonlukta en büyük rakipleri Başakşehir. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bu ikiliyi zorlaması, çalışarak yahut transfer yaparak bir gömlek üste çıkmalarıyla mümkün olur. Üstelik Cimbom ve Kanarya’ya takım olmak ve sahada gözü kapalı oynayabilmek için epey zaman da lazım.





BÜLENT YAVUZ: BURSA MAÇINA JANSSEN İLE ÇIKMALI

Aykut Hoca’nın Kasımpaşa maçına santrforsuz çıkması bir kehanet değildi. Zorunluluktan kaynaklıydı. Golcüsü yoktu ama 11 tane karakterli oyuncusu sahadaydı. Takım için oynadılar, birbirleri için oynadılar. Taraftar coştu, futbolcular şov yaptı. 14. hafta Fenerbahçe’ye çalıştı, geldi zirveye ortak oldu. Her zaman “Papaz pilav yemez”. Janssen’i çok beğeniyorum. Cezası bitti. Yüzde yüz Bursa maçında oynamalı. Soldado son maçta şov yapmıştı. İyileştiyse o da süre almalı. Problemsiz ve formda santrfor varken oynatmamak ya kibirlilik ya da kendini inkâr olur.



BEŞİKTAŞ EN GÜÇLÜ ADAY AMA...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ndeki temposunu böyle devam ettirirse bırakın Süper Lig’i, Avrupa’da da şampiyon olur. Süper Kupa’yı da alır. Kartal’ın çok iyi ve karakterli bir kadrosu var. Kabul edelim ki birbirlerini de çok iyi tanıyorlar. Öyle ki zaman zaman ezbere pas veriyorlar, alıyorlar. Ancak 3 kulvarda yarışıyorlar. Kolay değil. Kolay olmadığını da puan kaybettiği maçlarda gördük. Şampiyonluğun belki en güçlü adayı ama iş o kadar basit değil. Kendisi kadar güçlü çok arzulu ve istekli Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir var.

HTS Meclisi

Habertürk Spor Meclisi

fenerbahçe

galatasaray

beşiktaş