Fatih Terim, Alex Ferguson'u unutmadı...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ''O bir rol model, baba, arkadaş, koç ve çok daha fazlası. Dualarımız Sir Alex Ferguson ve ailesiyle... Geçmiş olsun dostum.'' ifadelerini kullandı.

Manchester United efsanesi ve eski teknik direktörlerinden Sir Alex Ferguson, geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hastaneye yatırılmıştı.