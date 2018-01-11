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"Benim için avantaj olan mekanı bilmek. Evimdeyim. Türk futbolunun içindeyim zaten. Dışarıda olmakla içeride olmak arasında çok büyük fark var. İçeride seyrederken yaşarsınız, kendi kafanızda notlar koyarsınız. Herkesin bir karnesi vardır. Dışarıdan çok başka görünür. Dışarıdan çok iyi bir takımız, itirazımız yok. Ancak maalesef aldığımız sonuçlar bununla doğru orantılı değil. Sadece iyi izlemekle olmuyor. İyi olmak için birçok unsurun bir araya gelmesi lazım."