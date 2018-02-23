Gazete Habertürk'ün haberine göre, teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftaya Bursaspor’u yenerek 3 puanla başlamanın planlarını Florya’da oyuncularıyla yapılan konuşmalarda anlattı.

Bu konudaki uyarılarını sık sık dile getiren tecrübeli hoca ve kurmaylarının, “Önce biz kendi işimize bakalım ve bu maçı kazanalım. Daha sonra rakiplerimizin ne yaptığına hep birlikte bakarız. Herkes Bursa maçına en iyi şekilde konsantre olsun. Bu maçta güzel futbolla taraftarımıza galibiyet armağan edelim” diye konuştukları öğrenildi.