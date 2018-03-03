Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim öğrencilerine bazı uyarılarda bulundu.

Sivas ve Kasımpaşa deplasmanlarından eli boş dönerek puan kayıpları yaşayan Galatasaray, bugün Karabük ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig’de oynadığı son 2 dış saha maçında yenilen Cimbom, 11 deplasman maçında toplam 6 yenilgi alırken, teknik direktör Fatih Terim, bu istatistiğe dikkat çekti.

Rakiplerinin ligdeki pozisyonuna aldanmamaları gerektiği konusunda öğrencilerini uyaran İmparator’un, “Kazanın ve deplasman fobinizi yenin. Şampiyon olmak istiyorsak dış sahadan da galibiyetlerle dönmemiz gerekiyor. Sizden içeride oynadığımız coşkulu futbolu dışarıda da yansıtmanızı istiyorum” dedi.