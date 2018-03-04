Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçındaki formunu Karabük'e de taşıdı! Bursaspor ağlarına 3 gol bırakan Gomis Kardemir Karabükspor'a da 33 dakikada 4 gol attı ve rekorları alt üst etti. Mario Jardel'in 2000-2001 sezonunu ligde 22 golle tamamlayarak elinde bulundurduğu rekoru 17 yıl sonra kırmayı başaran Gomis, kalan haftalarda bu istatistiği daha da geliştirme şansına sahip.

Attığı 24 golle krallık yarışının zirvesinde bulunan sarı-kırmızılı oyuncu, en yakın rakibi Burak Yılmaz'ın (18) 6 gol önünde bulunuyor.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisinden Gomis'in formasını isteyen engelli vatandaşı kırmadı ve onun isteğini yerine getirdi. DHA'da yer alan habere göre Fatih Terim'in forma sözü verdiği Erol Kaybandı, formasına kavuştu. Sarı-kırmızılı kafile Kastamonu Havaalanı'ndan ayrılmadan önce taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kaybandı burada Gomis formasına kavuştu.