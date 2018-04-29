Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Maçın hakkını verdik mi verdik? Futbolun hakkını verdik mi? Açıkçası verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik, ruhumuzu sahaya koyduk. Dualarımız kabul oldu. Daha çok atabilir miydik? Atabilirdik. Tüm oyuncularımı, teknik ekibimi kutluyorum. En çok da Galatasaray oalrak sahada dik durduğumuz için gururluyum. İnanmış 50 bin yüreğe teşekkür ediyorum çünkü Galatasaray'ın başı, taraftarıyla dik durur. Bundan sonraki maçlarımızda da Allah yardımcımız olsun. Bugün oynama süresi eşit belki ama oyuna baktığımızda Beşiktaş'ın en etkili olan tarafı, rakip sahada fazla oynamasıydı, bugün onu önledik. Bugün bizim alanımızda Beşiktaş'ın fazla pas yapmasına ve alanımızda kalmasına izin vermedik. Bugün her anlamda galibiyeti hak ettik. Kaldı 270 dakika, inşallah bu 270 dakikayı da en iyi şekilde değerlendireceğiz."

ŞENOL GÜNEŞ VE BEŞİKTAŞ'I TEBRİK ETTİ

"Daha farklı olabilir miydi? Evet olabilirdi. Beşiktaş çok iyi bir kadro. Sadece kadro olarak da değil, Beşiktaş'ın bu durumunda Şenol Güneş'in de katkısı var. Çok kaliteli bir takım, kadro kalitesinin yanında Şenol Güneş'in ve ekibinin yaptıkları da var. Kaliteli bir rakip, onları da tebrik ediyorum."

MARIANO VE LINNES'İN SAKATLIKLARINA İLİŞKİN...

"Biraz nazarım değdi galiba, biri sakatlandı, diğerinin de ayağıdna kramponun verdiği bir delik var, ciddi bir delik var. İki tane çok iyi bekimiz var. Profesyonel olarak da çok iyiler. Sol bek Yuto'yu söylemiyorum bile, o maşallah her daim ruhunu, zekasını veriyor zaten. "

MAICON AÇIKLAMASI

"Açıkçası bu kadar sıkıntı içerisinde her oyuncuya anormal derecede ihtiyacımız var bunu daha önce de ifade etmiştim. Bizim çok fazla alternatifimiz veyahut birkaç oyuncu dışında sahaya sürebileceğimiz çok alternatifimiz yok. Maicon bana göre sahanın en iyilerinden biriydi. O gün ona davrandığımız şekil doğruydu, seyircimizden onu bağrına basmaları gerektiğini doğruydu. Serdar'ın yokluğunu Denayer'le birlikte aratmadılar. Defansın göbek kısmı bugün çok iyiydi."