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Galatasaray'dan Son Dakika Fatih Terim hamlesi! Fatih Terim'in yardımcıları kimler? Spor Haberleri

Son Dakika... Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Fatih Terim ile görüşmelere başladığını açıkladı. Teknik direktör Fatih Terim de twitter hesabından "Nerede kalmıştık?" diyerek Sarı-Kırmızılılar'ın resmi twitter hesabını etiketledi

21 Aralık 2017 Perşembe, 23:11:57 | Güncelleme:

Fatih Terim özlemi sona erdi...

Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Fatih Terim ile görüşmelere başladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz futbol A takımı teknik direktörlüğü için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Fatih Terim de kendisine ait Twitter hesabından "Nerede kalmıştık...@GalatasaraySK" paylaşımında bulundu. 

 

Fatih Terim'in Göztepe karşılaşmasında takımının başında olması bekleniyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılıklarını Hasan Şaş ve Johan Elmander yapacak.

Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim ile bugün öğlen saatlerinde resmi sözleşme imzalayacak.

 

"GALATASARAYLI FATİH TERİM YUVASINA DÖNMÜŞTÜR" 
Galatasaray, teknik direktörlük konusunda görüşmelere başladığı Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "İmparatorYuvasında" etiketiyle "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!" mesajına yer verdi.

Galatasaray'da ilk olarak 1996-2000 yılları arasında görev yapan Terim, 2002-2004'te ikinci kez takımın başında yer aldı. Son olarak 2011-2013'te Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, 4. kez sarı-kırmızılı ekibin başında yer alacak.

 

 

 

A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşarak, fotoğrafın altına "İmparator" notunu düştü.

 

 

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Yorumlar 191
  • Misafir 3 saat önce
    bu cimbom fatih terime mahkummudur da her sıkıştıgında onu getirir Öyleyse adamla ölene kadar anlaşma yapın.
  • Misafir 5 saat önce
    TABİ KALDIĞI YER ÇOK VE ÇOK ÖNEMLİ GALATASARAY 'I YARIDA BIRAKIP MİLLİ TAKIMA GİTMESİ İDİ GALATASARAY ON DAN SONRA KENDİNE GELEMEDİ KARDEŞİM BUNLARI UNTMASIN SAYIN FATİH HOCAM SAYGI VE SELAMLAR CİMBOMLULAR VE RAKİPLERİMİZE
  • Misafir 6 saat önce
    Ben bir GS taraftarın terimi istemeyeceğini düşünmüyorum bu olumsuz eleştirileri terimin gelmesinden rahatsızlık duyan diğer rakiplerdir..NERDE KALMIŞTIK HOCAM:heart_eyes::heart_eyes::heart:️:heart:️
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