Fatih Terim özlemi sona erdi...
Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Fatih Terim ile görüşmelere başladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz futbol A takımı teknik direktörlüğü için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Fatih Terim de kendisine ait Twitter hesabından "Nerede kalmıştık...@GalatasaraySK" paylaşımında bulundu.
— Fatih Terim (@fatihterim) December 21, 2017
Fatih Terim'in Göztepe karşılaşmasında takımının başında olması bekleniyor.
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılıklarını Hasan Şaş ve Johan Elmander yapacak.
Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim ile bugün öğlen saatlerinde resmi sözleşme imzalayacak.
"GALATASARAYLI FATİH TERİM YUVASINA DÖNMÜŞTÜR"
Galatasaray, teknik direktörlük konusunda görüşmelere başladığı Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "İmparatorYuvasında" etiketiyle "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!" mesajına yer verdi.
Galatasaray'da ilk olarak 1996-2000 yılları arasında görev yapan Terim, 2002-2004'te ikinci kez takımın başında yer aldı. Son olarak 2011-2013'te Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, 4. kez sarı-kırmızılı ekibin başında yer alacak.
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 21, 2017
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 21, 2017
A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşarak, fotoğrafın altına "İmparator" notunu düştü.
— Habertürk Spor (@HTSpor) December 21, 2017
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