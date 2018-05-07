Gazete Habertürk'ün haberine göre Galatasaray'ın ikinci golünün ardından Akhisarlı taraftarlar, yardımcı antrenör Hasan Şaş’a laf attı. Sinirlenen Şaş ile taraftarlar arasında tartışma çıktı. Bunu gören Fatih Terim, Şaş’ı “Sakin ol, geç kulübene” diyerek uyardı.

"SEÇİM DEĞİL ŞAMPİYONLUK"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, öncelikli gündeminin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Cengiz “Seçimle” ilgili sorular üzerine “Seçimi düşünmüyorum, şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayım. Yeter ki şampiyon olalım” ifadelerini kullandı