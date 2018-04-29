Türkiye'nin merakla beklediği dev Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi büyük bir sürpriz yaşandı... Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in derbi öncesinde Beşiktaş soyunma odasına giderek Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe derbisinde kafasından yaralanan teknik direktör Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

Fatih Terim, ayrıca Siyah-Beyazlı takıma başarı dileklerini iletti. Neşeli görüntüsüyle dikkat çeken Terim, ardından oyuncularının yanına gitti.

Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar sonucu 57. dakikada hakem tarafından tatil edilen müsabakada kendisine isabet eden cisim nedeniyle başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, geceyi Fulya Acıbadem Hastanesi'nde geçirmiş ve sabah taburcu edilmişti.