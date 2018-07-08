Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Florya'dan sonra İsviçre kampımız başladı. 21 Temmuz'da Valencia ile oynadıktan sonra İstanbul'a döneceğiz ve kısa bir ara sonrası tekrar kampa gireceğiz. 2 hazırlık maçı daha oynayabiliriz. İstanbul'da sadece fiziksel çalışmalar yaptık. İsviçre kampında fizik teknik ve taktik üzerine çalışacağız" dedi.

Muğdat Çelik'in hiçbir sorunu olmadığını adapte olduğunu ifade eden Terim, "Milli takımdan dönen futbolculara elenme sıralarına göre izin verdik. Nagatomo'ya 21 Temmuz'a kadar izin verdim. Muslera'ya daha fazla izin vereceğiz. Hepsi Süper Kupa maçına yetişecek. Tolga Ciğerci sakat. 20 günden fazla bir zaman gerekiyor. İstanbul'da daha rahat tedavi olur" dedi.

Terim, "Eray ve Tarık'a başka bir takımda oynamaları gerektiğini söyledik. Tarık ile ben konuştum. Milli Takım'da oynuyordu ama bazı şeyler olmamış. Gidip oynaması gerektiğini söyledim. Eray için de aynı şey. Gidip oynamalı ve kendini göstermeli. Umarım en kısa zamanda yeni takımlarını bulurlar" ifadelerini kullandı.

Tolca Ciğerci sorusu üzerine Terim, "Oyunculara kızma gibi bir lüksümüz yok ama kararları ile ilgili tasarruf hakkımız var. Ümit ederim Tolga bir an evvel iyileşir. Sonra hakkında bir karar veririz" dedi.

Kadrolarını korumak istediklerini söyleyen Terim, "Nagatomo ve Denayer kritikti. Donk tamam. Denayer de inşallah olur. Ekonomik gücümüzün yettiği kadar almaya çalışacağız. Bazı yerlere ihtiyacımız var. 31 Ağustos'a kadar olan bölüm her kulüp gibi Galatasaray için önemli bir zaman dilimidir. Burada her şey olabilir. Gelenler, gidenler olabilir. Bunlar çok doğaldır" dedi.