TürK futbolunun iki deneyimli teknik adamı Fatih Terim ile Şenol Güneş, 14. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş’in takımları 1 kez kazanmayı başardı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre ikili arasında oynanan karşılaşmalarda 6 kez de beraberlik çıktı. Bu maçlarda İmparator’un takımları 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Güneş’in öğrencileri 8 gol atabildi. İki teknik adam arasında 2012 yılında oynanan son maçta Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.