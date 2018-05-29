Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Terim geldikten sonra Selçuk, Donk ve Denayer ile birlikte güçlü bir geri dönüş yaptığını hatırlattığımız Linnes, bu konuda Terim’e hakkını teslim edip “Her gün bize yeterince iyi olduğumuzu, yapabileceğimizi söyledi. Büyük ve önemli maçlarda bize çok fazla özgüven aşıladı Bence sebep bu. Fatih Terim oyunculara nasıl davranması gerektiğini iyi biliyor. Çok fazla büyük oyuncuyla çalışmış biri. Harika bir hoca” diye konuştu.

Norveçli savunma oyuncusu, “Tudor ile Terim arasındaki fark nedir” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bize daha fazla inanç verdi. Büyük maçların sonuçlarına bakınca Tudor’la olan farkı görebilirsiniz. Önceden kazanamıyordak ama Terim’den sonra biri hariç (F.Bahçe deplasmanı) hepsini aldık.”

''DOĞRU YERDEYİZ, ZİRVEDEYİZ''



Şampiyonluk nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Norveçli oyuncu, “Bütün sezon amaç buydu ve buna ulaşmak için çok çok çalıştık. Şu an tek his mutluluk” değerlendirmesi yaptı. Galatasaray’ın çok büyük bir takım olduğunun altını çizen Linnes, “Doğru yerdeyiz, zirvedeyiz” ifadesini kullandı.

''REKABET DAHA İYİ OLMAYA İTİYOR''



Igor Tudor’un zaman zaman sol bekte şans verdiği Linnes, Terim geldikten sonra Mariano’nun oynamadığı dönemlerde sağ bekte görev yaptı. Terim’in “İyi iki bekimiz var” diyerek övdüğü Linnes, Mariano’yla rekabeti konusunda “Büyük kulüplerde takım içi rekabet çok doğal. Bu çok sağlıklı bir durum. Bu çekişme ikimizi de daha iyi olmaya zorluyor. Antrenmanlar da çekişmeli geçiyor. İkimiz de her maça hazırız” şeklinde konuştu.