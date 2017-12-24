Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında evinde Göztepe ile mücadele eden Galatasaray'da yeni teknik direktör Fatih Terim de ilk maçına çıktı.

Teknik Direktör Igor Tudor'un gitmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan Fatih Terim'i istedikleri yönde yazılar yazmıştı. Taraftarlar, yoğun ilgisini Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçta da sürdürdü.

Terim, müsabaka öncesinde sahaya çıktığında tribünler çağırdı. Deneyimli çalıştırıcı da tribünlere giderek, selamladı.



Sarı-kırmızılılar taraftarlar, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratlarında bulundu.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 24, 2017