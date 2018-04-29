Süper Lig’de şampiyonun belirlenmesine 4 hafta kala liderliğini sürdüren G.Saray, bugün evinde ağırlayacağı Beşiktaş maçına kilitlendi. 1 puan gerisindeki ezeli rakibini yenerek şampiyonluk yolunda en büyük adımını atmak ve son 3 haftaya ipleri elinde tutarak girmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, öğrencileriyle yaptığı toplantıda dev derbinin önemine dikkat çekti.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Beşiktaş’ı yenmeleri halinde puan farkını 4’e çıkarıp bir rakibini büyük devre dışı bırakacaklarını hatırlatan deneyimli teknik mın, “Başakşehir’i yenerek şampiyonluğu ne kadar diğinizi gösterdiniz. Yine çok kritik bir maç bizi bekliyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmamız için bu maçı laka kazanmalısınız... Taraftarımızın da desteğiyle sizden bu sezonku en iyi performansınızı göstermenizi istiyorum. 6 puanlık bir maça çıkıyoruz ve bizim için final niteliği taşıyor... Haydi aslanlarım göreyim sizi, bitirin bu işi” sözleriyle takımını motive ettiği öğrenildi.

''3-0’I UNUTMAYIN''

Ligin ilk yarısında ezeli rakiplerine karşı ağır bir yenilgi aldıklarını da hatırlatan Terim’in, “Deplasmanda aldığınız 3-0’lık yenilgiyi unutmayın... O maçın rövanşını alarak taraftarları mutlu edin” ifadelerini kullandığı bildirildi.

SİNAN SÜRPRİZİ OLABİLİR

Geçen hafta oynanan Alanya deplasmanında sonradan oyuna girip galibiyet golünü atan Sinan Gümüş, bugünkü derbide ilk 11’de sahaya çıkabilir. Bir yandan Belhanda’nın son dönemdeki performansını beğenmese de kazanan 11’ini bozmak istemeyen Terim, diğer yandan da Feghouli’yi 10 numara pozisyonuna çekip Sinan’ı sağ kanatta oynatmayı düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcının son kararını maç saatine doğru vereceği öğrenildi.