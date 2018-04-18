Ligde evinde yenilgi yüzü görmeyen, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek liderliği geri alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'in rövanşında Akhisarspor'a Yevhen Seleznyov'un golleriyle 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Maicon kırmızı kart görürken hatalarıyla maça damga vurdu. İlk ve ikinci golde hataları bulunan Maicon'un dışında Galatasaray'da Latovlevici de performansıyla taraftarların tepkisini çekti. Fatih Terim maç sonrasında açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bundan daha önemli bir sürpriz yok, beklenmedik bir sonuç. Allah insanlara şans veriyor, siz bunu kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz. İkinci yarı biraz daha baskılı oynadık ama yeterli kadar mücadele etmedik. Galatasaray, ruhu olan bir takımdır. Kaybetmek beni üzmez. O ruhu sahada görememek beni en çok üzen şey."

PROTESTOLARA CEVAP!

"Protestolar beni de üzüyor. Her tepki gösterilen oyuncuyu çıkaracak mıyız? Oyun uzatmaya giderse ne olacak? Ben de isterim Yuto ve Mariano ile çıkmayı ama 72 saat sonra deplasmanda maçımız var. Kadromuz da bu kadar işte. Ne varsa ortaya koymak zorundayız."

"Hata yapan oyuncularım değil, hatayı ben yaptım. Elimizdeki kadro bu, bu kadroyla devam edeceğiz. Galatasaray taraftarına mayısta bazı şeyleri paylaşacağımı söyledim. En büyük özelliğim oyuncularıma güvenmek ama bazen böyle hayal kırıklıklarım oluyor."