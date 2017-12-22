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MERİÇ MÜLDÜR: ÖZBEK KONGREYİ DE ŞİMDİDEN BİTİRDİ

Dursun Özbek çok kurnazca hamleler yaptı doğrusu. Operasyonları bitirdi kimsenin ruhu duymadı. Belki de son kurşunu vardı onu da harika bir atışla ve Terim ile kullandı. Kongreyi de şimdiden bitirdi. Bu hamleden sonra zaten seçime girmeyi niyeti olan varsa bile yeltenmez.