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Fatih Terim 4. kez Galatasaray'da! Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybederek üst üste 4. deplasman mağlubiyetini alan Galatasaray'da bu yenilgi sonrasında teknik direktör Igor Tudor'la yollar ayrıldı ve erken seçim kararı alındı. Fatih Terim dün Twitter hesabından Galatasaray'ın hesabını etiketleyerek "Nerede kalmıştık..." ifadeleri bulunan bir paylaşım yaptı ve gündem bir anda değişti.