Galatasaray'ın başına Tudor'dan sonra kimin geleceği konuşulurken, bir taraftar, "Eğer Fatih Terim gelirse kendimi Boğaz'ın sularına atarım" diye konuşmuştu. Tudor'un ayrılmasından birkaç gün sonra bir gece yarısı Fatih Terim'in 'Nerede kalmıştık' sözüyle başlayan durum sonucunda Galatasaraylı taraftar sözünü tuttu ve kendini boğazın sularına bıraktı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 25, 2017

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