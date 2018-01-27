Gelir gelmez performansı eleş- tirilen Belhanda’yı kesen Fatih Terim, takımdaki rekabeti artırmak, oyunculardan maksimum verim almak için forma adaletinden de taviz vermiyor... Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre tecrübeli hoca, Kayserispor maçında attığı iki golle galibiyeti getiren Eren Derdiyok’u bugün 11’de başlatma kararı aldı. Kayseri deplasmanında oynayamayan Gomis’in iyileşerek takıma dönmesine rağmen iki gol atan Eren’den vazgeçmeyen Terim, Fransız golcüsünü bugün yedek kulübesinde başlatmayı planlıyor. Tecrübeli hoca, Osmanlı maçının gidişatına göre ikinci devrede Gomis’i sahaya sürecek.

DENAYER YERİNE MAICON!

Kazanan kadrodan sadece Kayseri’de cezalı olması sebebiyle savunmadaki yerini alamayan Brezilyalı stoper Maicon’u yeniden 11’e monte etmeye hazırlanan Fatih Terim, Denayer’i yedeğe çekecek. Orta sahada tedavisi devam eden Fernando’nun yerine yine Selçuk İnan’ı görevlendirecek olan tecrübeli teknik adamın, Belhanda’yı da yine yedek kulübesinde oturtup Feghouli’yi 10 numaralı bölgede oynatması bekleniyor.