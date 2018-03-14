Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktörleri Aykut Kocaman ile Fatih Terim, yaklaşık 5 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, 9'u Süper Lig'de, 1'i TFF Süper Kupa'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.



İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 12 Mayıs 2013'te yapıldı. Kadıköy'deki maçta Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon şampiyonluğa ulaşan Terim yönetimindeki Galatasaray'ı 2-1 yemişti.



O tarihten sonra iki teknik adam yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmedi. Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 5 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle devam edecek.



TERİM'İN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.



İki teknik adamın rekabetinde Terim Galatasaray'ın başında yer alırken Kocaman, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.



Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Kocaman'ın ekiplerine karşı 5 galibiyet aldı. Kocaman'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Fenerbahçe ise bu dönemde Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 3 galibiyet elde etti. İki teknik adamın rekabetinde 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Bu karşılaşmalarda Kocaman'ın takımları 14 gol attı, Terim'in öğrencileri ise 17 gol kaydetti.



FENERBAHÇE'YLE 2 GALİBİYET

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.



Terim ise bu derbilerde 3 kez takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı. İki teknik adamın derbilerinde 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Terim idaresindeki Galatasaray'a karşı 1 galibiyet alırken 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



KOCAMAN-TERİM REKABETİ

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:

Tarih Kulvar Kocaman'ın takımı Terim'in takımı Skor 27 Eylül 2002 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 0-2 15 Mart 2003 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 1-2 6 Aralık 2003 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 3-1 7 Aralık 2011 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 1-3 17 Mart 2012 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 2-2 22 Nisan 2012 Süper Final Grubu Fenerbahçe Galatasaray 2-1 12 Mayıs 2012 Süper Final Grubu Fenerbahçe Galatasaray 0-0 12 Ağustos 2012 TFF Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray 2-3 16 Aralık 2012 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 1-2 12 Mayıs 2013 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 2-1

GALATASARAY DERBİLERDE ZORLANIYOR

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor.



Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 10 maçını da galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı.



Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı.



LİGDE SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.



Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.



Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta ise iki mağlubiyet ve üç beraberlik yaşadı.



Rakipleriyle oynadığı bu 10 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.



Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.



SON 10 LİG DERBİSİ

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 Süper Lig Beşiktaş 0-1 Süper Lig Fenerbahçe 0-1 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 2017-2018 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3



DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 6 lig derbisinde galibiyet elde edemedi.



Sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 16. haftasında, 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynanan maçta 2-0'lık skorla elde etti.



Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş ile deplasmanda üçer maç oynadı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda rakipleri karşısından da ikişer mağlubiyet ve birer beraberlikle ayrıldı.

DERBİLERİN FATURASI AĞIR OLUYOR

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 8 sezonda oynanan derbilerin faturası iki takım için de ağır oldu.



İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) iki takım arasındaki derbi maçlardan sonra son 8 sezonda sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 566 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 179 bin 500 lira para cezası verdi.



FENERBAHÇE'YE 7 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA

Derbilerin ardından son 8 sezonda Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.



Spor Toto Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.



Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.



Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.



OYUNCULARDAN EN FAZLA CEZA ENGİN BAYTAR'IN

İki takımın rekabetinde son 8 sezonda sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel ve Raul Meireles 8'er, sarı-kırmızılılarda ise Engin Baytar 11 maç ceza aldı.



Engin, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maç menle cezalandırıldı.



SON 8 SEZONDA ALINAN CEZALAR

İki takım arasında son 8 sezonda yapılan maçların ardından PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:



2017-2018 SEZONU:

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)



Galatasaray: 250 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası.



2016-2017 SEZONU:



Spor Toto Süper Lig ilk yarı (20 kasım 2016)



Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Galatasaray: 29 bin lira para cezası.



Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)



Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama.

Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası.





2015-16 SEZONU:



Spor Toto Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)



Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası.



Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)



Galatasaray: 65 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.



Ziraat Türkiye Kupası Final maçı (26 Mayıs 2016)



Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası.

Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası.





2014-2015 SEZONU:



TFF Süper Kupa maçı (25 Ağustos 2014 - Manisa)



Fenerbahçe: 120 bin lira, Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira.

Galatasaray: 250 bin lira.



Spor Toto Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)



Galatasaray: 60 bin lira.

Fenerbahçe: Bruno Alves 2 maç men.



Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)



Fenerbahçe: 230 bin lira.



2013-2014 SEZONU:



TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)



Galatasaray: 99 bin lira.

Fenerbahçe: 110 bin lira.



Spor Toto Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)



Fenerbahçe: 150 bin lira.



Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)



Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira.

Fenerbahçe: 15 bin lira.



2012-2013 SEZONU



TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)



Galatasaray: 75 bin lira, Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin lira.

Fenerbahçe: 15 bin lira, teknik direktör Aykut Kocaman'a 10 bin lira.



Spor Toto Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)



Galatasaray: 50 bin lira.

Fenerbahçe: 60 bin lira, Meireles 4 resmi maç ve 20 bin lira.



Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)



Fenerbahçe: 170 bin lira, Volkan Demirel 5 maç men ve 16 bin 500 lira, Meireles 4 maç men 20 bin lira.

Galatasaray: Sabri Sarıoğlu 4 maç men ve 13 bin 500 lira.





2011-2012 SEZONU

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)



Galatasaray: 5 bin lira.



Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)



Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira.

Galatasaray: Antrenör Hasan Şaş'a 1 maç men.



Spor Toto Süper Final (22 Nisan 2012)

Galatasaray 5 bin lira.



Spor Toto Süper Final (12 Mayıs 2012)



Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira

Galatasaray: 10 bin lira para cezası, kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol'a 21'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası.



2010-2011 SEZONU

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010)



Fenerbahçe: 22 bin 500 lira.

Galatasaray: 20 bin lira.



Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011)



Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama, Milan Baros 3 maç men.

Fenerbahçe: 15 bin lira.



Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesi cezası da uygulanmıştır.



Not: TFF Tahkim Kurulu tarafından indirilen cezalar esas alınmıştır.