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Futbol

Terim ve TFF uzlaşmalı!

29.12.2017 - 10:13 | Güncelleme:

  • 1 Fatih Terim ile TFF arasındaki tazminat konusu
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    Mahkemeye taşınan Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki 13 milyon lirayı bulan tazminat konusu Habertürk Spor (HTS) Meclisi'nde masaya yatırıldı.

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  • 2 Fatih Terim ile TFF arasındaki tazminat konusu
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    Habertürk kurmayları, tazminat konusu mahkemeye taşınmasına rağmen hem Futbol Federasyonu’nun hem de Fatih Terim kanadının uzlaşması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Yapılan yorumlarda, futbol ailesinin acilen huzura ihtiyacının olduğu ve bu çerçevede harkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği belirtildi!

  • 3 Fatih Terim ile TFF arasındaki tazminat konusu
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    SELÇUK TEPELİ: BU KONU DAHA ÇOK SU KALDIRIR

    Bu konu daha çok su kaldırır. Terim tarafı iddiasını sözleşmeye dayandırıyor. Bu arada TFF tarafından sözleşme feshinden kısa bir süre önce yanılmıyorsam istifası da kabul edilmedi. Terim’in Milli Takımlar Direktörü olarak kamuoyunda da tasvip edilmeyen davranışlarının yasal karşılığı nedir, epey muğlak. 

  • 4 Fatih Terim ile TFF arasındaki tazminat konusu
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    TFF’nin mağduriyetini dayandırdığı üye, bir yedek üye. Fatih Terim ile aralarındaki mesele, şahsi bir mesele. O yedek üyenin yaptıkları TFF açısından yakışık alır mı; o da ayrı konu. Bu davanın Türk futbolunu yıpratacak bir biçimde gelişip uzamamasını dilerim.

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  • 5 Fatih Terim ile TFF arasındaki tazminat konusu
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    HALİL ÖZER: İKİ TARAFIN DA HATALARI ÇOK

    Bu iş sarpa sarmadan iki taraf da hemen anlaşma yoluna gitmeli. Mahkeme uzarsa olay tatsız bir hale gelebilir. İki tarafın da büyük hataları var. TFF ilk hamlede Terim’in istifasını kabul etseydi bunlar olmazdı. Terim’in de koskoca ülkenin Milli Takım Teknik Direktörü iken yüzlerce kilometreden gelip adam dövmeye çalışmak gibi bir lüksü yoktu. 

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Yorumlar 8
  • Misafir 3 dakika önce
    Halil Özer ihityacın varsa sana bağışlasın galatasaray a değil kulübün mali durumunun sorunlu olması sana bu cümleyi kurma yetkisi vermez.Hidding i araştırıp açıkla bakalım ne almış federasyondan.Gizli saklı örtüverdiler üstünü.Futbol tarihinin en yüksek tazminatıdır hiddinkinki araştır açıkla halkta bilsin.O para halkın değilmiydi...
  • Misafir 14 dakika önce
    ya bu memlekette ne adamlara para verdiniz.. hemde elin yabancılarına terime vermişsiniz çok mu...adam kontrat yapmış mı yapmış tazminat maddesi de koymuş mu koymuş...Bu davayı fifa ya taşısanız adam parasını söke söke alır ve türkiye federasyonuda ceza yer..illaki bir şeyleri bu seviyeye getirmeyin..sonrada terime ülke futboluna dışarda ceza aldırdı demeyin..
  • Misafir 20 dakika önce
    şu yorumları görünce insanımızın haline kafa yapmasına fikrine açıyorum. Bu adam 2008 avrupa şampiyonası dışında ülke futboluna ne kattı da biz göremedik ? 44 milyon tl dile kolay söylemesi değil mi ? milli takım teknik direktörlüğünü pardon "FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜNÜ" stadyumda mac izleyip oyuncu secerek geçiren bir adam yılda 3.5 milyon alacak. avrupa şampiyonu takımın hocası 1.2 milyon alacak. Siz de asgari ücretlik maaşınızla hakkıdır helal olsun aldım diyeceksiniz. Bu kafayla sizden de hiçbirşey olmaz
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