Terim ve TFF uzlaşmalı!

11 | 18

Ayrıca bu işte bir kurnazlık, bir şeytanlık varsa da ayrı bir ayıp. Federasyondan 3,5 milyon Euro’yu çatır çatır alacaksınız, Galatasaray’a 2 milyona anlaşacaksınız. Federasyondan 44 milyon lira zaten almışsınız, 13 milyon daha istiyorsunuz. Terim gibi ülkenin gözbebeği olmuş bir isim bu tür tartışmalarla anılmamalı.