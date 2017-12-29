Terim ve TFF uzlaşmalı!

Mahkemeye taşınan Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki 13 milyon lirayı bulan tazminat konusu Habertürk Spor (HTS) Meclisi'nde masaya yatırıldı.
Habertürk kurmayları, tazminat konusu mahkemeye taşınmasına rağmen hem Futbol Federasyonu’nun hem de Fatih Terim kanadının uzlaşması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Yapılan yorumlarda, futbol ailesinin acilen huzura ihtiyacının olduğu ve bu çerçevede harkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği belirtildi!
SELÇUK TEPELİ: BU KONU DAHA ÇOK SU KALDIRIR
Bu konu daha çok su kaldırır. Terim tarafı iddiasını sözleşmeye dayandırıyor. Bu arada TFF tarafından sözleşme feshinden kısa bir süre önce yanılmıyorsam istifası da kabul edilmedi. Terim’in Milli Takımlar Direktörü olarak kamuoyunda da tasvip edilmeyen davranışlarının yasal karşılığı nedir, epey muğlak.
TFF’nin mağduriyetini dayandırdığı üye, bir yedek üye. Fatih Terim ile aralarındaki mesele, şahsi bir mesele. O yedek üyenin yaptıkları TFF açısından yakışık alır mı; o da ayrı konu. Bu davanın Türk futbolunu yıpratacak bir biçimde gelişip uzamamasını dilerim.
HALİL ÖZER: İKİ TARAFIN DA HATALARI ÇOK
Bu iş sarpa sarmadan iki taraf da hemen anlaşma yoluna gitmeli. Mahkeme uzarsa olay tatsız bir hale gelebilir. İki tarafın da büyük hataları var. TFF ilk hamlede Terim’in istifasını kabul etseydi bunlar olmazdı. Terim’in de koskoca ülkenin Milli Takım Teknik Direktörü iken yüzlerce kilometreden gelip adam dövmeye çalışmak gibi bir lüksü yoktu.
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