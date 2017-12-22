Fatih Terim, dün akşam Galatasaray'la teknik direktörlük konusunda 4. kez anlaştı. Terim'in Galatasaray'a imza atmasını heyecanla bekleyen taraftarlar ise "Fatih Terim imza töreni saat kaçta?" aramasını internet üzeridne yapıyor. Peki Fatih Terim saat kaçta imza atacak? Fatih Terim imza göreni saat kaçta? İşte detaylar.

FATİH TERİM İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Daha önceden 3 kere Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, bu dönemlerde Galatasaray ile 4 kere üst üste Süper Lig şampiyonluğu, UEFA Kupası Şampiyonluğu, Süper Kupa Şampiyonluğu ve daha birçok başarıya imza atmıştı.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyordu. Dün gece bu bekleyiş sona erdi ve Fatih Terim, resmi Twitter hesabı üzerinden attığı tweet ile Galatasaray'la anlaştığını duyurdu.

— Fatih Terim (@fatihterim) December 21, 2017

Fatih Terim'in tweetinin ardından sosyal medya yıkıldı ve Galatasaray taraftarları Fatih Terim'in yeniden Galatasaray'ın başına geçmesiyle ilgili binlerce tweet gönderdi.

Fatih Terim'in Galatasaray'a atacağı resmi imza için de taraftarlar heyecanla bekliyor. Teknik direktör Fatih Terim, kendisini resmi olarak Galatasaray teknik direktörü yapan imzayı, bugün saat 16:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek olan imza töreninde atacak.

fatih terim

Fatih Terim imza töreni saat kaçta?

Fatih Terim imza töreni