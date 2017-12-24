Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasıyla takımın başına getirilen Fatih Terim'i ilk maçında aile bireyleri yalnız bırakmadı. Tecrübeli teknik direktörün eşi Fulya Terim, kızı Buse ve Merve Terim, Sanatcı Berkay, radyocu Adem Metan mücadeleyi tribünden takip etti.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçında Göztepe'yi 3-1 yendi. 1554 gün sonra Galatasaray'ın başında sahaya çıkan İmparator, özlediği taraftarıyla yeniden buluştu. 35 puana yükselen Cimbom, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.

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Galatasaray-Göztepe mücadelesi