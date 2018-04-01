Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi.

Galibiyetten büyük keyif aldığını söyleyen Fatih Terim'in bir noktaya dikkat çektiği açıklamasında, ''Oyuncularımı bugün kutluyorum. Benim oyun felsefemi bu kadar iyi anlayan ve uygulayan takımıma parantez açmak istiyorum. 3 puanı aldık, son dakikalarda frene basalım hiç olmadı. Mariano iyi bir oyuncu. Bizim en güçlü yerimiz Mariano ve Linnes. İkisi de değişik ama iyi bekler. Çok iyi anlaşıyorlar ve çok profesyoneller. Dolu dolu iki bekimiz var. Herkes fikstürümüzün zor olduğunu söylüyor. Kime göre, neye göre... Böyle oynadıktan sonra, öyle olduğunu düşünmüyorum.'' ifadelerini kullandı.