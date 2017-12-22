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Galatasaray Başkanı Faruk Süren ve kurmayları, 1996-96 sezonu için Fatih Terim'le anlaştı. İlk 3 haftada namağlup giden sarı-kırmızılılar, Kocaelispor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'ye evinde 4-0 mağlup oldu. Fatih Terim, yönetime istifasını sunsa da bu istek, Faruk Süren tarafından geri çevrildi ve devam kararı alındı.



Galatasaray o sezonu 82 puanla en yakın rakibi Beşiktaş'ın 8 puan önünde zirvede tamamladı. Galatasaray ligde o sezon sadece iki maçta yenildi. Ligin 4. haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Kadıköy'de oynanan mücadeleyi de 3-2 kaybetti ancak başka mağlubiyet almadı.