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Fatih Terim'in kariyerinden satır başları

22.12.2017 - 02:31 | Güncelleme:

  • 1 Fatih Terim'in başarılarla dolu kariyeri
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    Teknik direktörlük kariyerine 1987-88 sezonunda Ankara takımlarından MKE Ankaragücü'yle başlayan Fatih Terim, o dönemki adıyla Türkiye 1. Ligi olan Süper Lig'de 34 maçta 10 galibiyet 12 beraberlik 12 mağlubiyet aldı. Terim, sarı-lacivertlilerle ilk sezonunda 1,24 puan ortalamasını tutturdu.

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  • 2 Fatih Terim'in başarılarla dolu kariyeri
    2 | 44

    Fatih Terim'li Ankaragücü, bir sonraki sezon 36 maçta 17 galibiyet 9 beraberlik 10 mağlubiyet elde etti ve ligi 6. sırada bitirerek büyük bir sükse yaptı.

  • 3 Fatih Terim'in başarılarla dolu kariyeri
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    Terim, A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk maçına, Alman teknik direktör Sepp Piontek öncesi, 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel karşılaşmada çıktı. Terim, bu tek maçlık görevinin ardından 27 Ekim 1993-19 Haziran 1996 tarihlerinde ay-yıldızlı ekibi çalıştırdı.

  • 4 Fatih Terim'in başarılarla dolu kariyeri
    4 | 44

    Deneyimli teknik adam, daha sonra 17 Ağustos 2005-14 Ekim 2009 tarihlerinde ikinci döneminde Türk Milli Takımı'nın başında görev yaptı.

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  • 5 Fatih Terim'in başarılarla dolu kariyeri
    5 | 44

    1989-1990 sezonunda 2. Lig takımı Göztepe'yi çalıştırmaya başlayan Fatih Terim, ilk maçında İnegölspor karşısında 4-1'lik galibiyet aldı. Terim yönetimindeki Göztepe, ilk 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 4 Nisan 1990'da millî takımdaki görevine odaklanmak için Göztepe'den istifasını açıkladı.

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Yorumlar 13
  • Misafir 4 saat önce
    ​Fatih TERİM ​Galatasaray'ın durumu biraz kötü olursa hemen kendisini kovdurur. İyiye giderse ne yapar, eder kapağı Galatasaraya atar. Bunu sadece Galatasarayın yöneticileri anlayamadı. Yazık Galatasarayın parasına yazık, hiç yakışmıyor.
  • Misafir 4 saat önce
    Fatih TERİM Galatasaray'ın durumu biraz kötü olursa hemen kendisini kovdurur. İyiye giderse ne yapar, eder kapağı Galatasaraya atar. Bunu sadece Galatasarayın yöneticileri anlayamadı. Yazık Galatasarayın parasına yazık, hiç yakışmıyor.
  • Misafir 6 saat önce
    yaw arkadaslar sız neden bu kadar cahilsiniz sizden zaten gs li olmaz. bugun fatih terim gs imza atmakla 3-4 milyon euro tazminat almaktan vazgeçiyor.yani gs paradan daha önemli benim için diyor.bı daha yorum yaparken biraz mantıklı olun anladınız mı?
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