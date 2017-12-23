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Fatih Terim, kendi adını taşıyan odada "Yine söylüyorum kazanacaksınız. Kazanmak İçin uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız. Hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız" yazılı duvarı imzaladı.