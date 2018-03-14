Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cumartesi günü Kadıköy’de oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesinde takımı baskıdan uzak tutmak için stratejik bir hazırlık planı yaptı. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, şimdiden yaşanacak bir derbi stresinin takımı olumsuz etkileyeceğini düşünen Terim, Florya’da her şeyin olağan bir akışla devam etmesine özen gösteriyor. Normal bir lig maçına çıkacak gibi çalış- malar yaptıran Terim, yarınki taktik idmanda ise uyarılarını sıralayacak. Kurt hoca, hem rakibin zayıf yanlarını gösterip yapılması gerekenleri aktaracak hem de şampiyonluk yarışında maçın önemini vurgulayacak.



ZAFERİN ANAHTARI

Terim, cuma günü Türk Telekom Stadı’nda taraftarlara açık olacak idmanı ise derbinin psikolojik hazırlığı olarak değerlendiriyor. Şölen havasında geçecek olan antrenmanda oyuncuların üzerindeki stresi sıfır noktasına indirmeyi amaçlayan tecrübeli hoca, diğer taraftan da bu desteğin yaratacağı sinerjinin ateşleyici gücüne güveniyor. Bu şekilde özellikle yabancıların motivasyonunun doruk noktasına çıkacağı düşünülüyor. Bu inancın ve birlikteliğin Kadıköy’de zaferin anahtarı olacağına inanılıyor. Bu arada statta yapılacak antrenman sonrası Kadıköy’e olan yol mesafesi de düşünülerek, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine otelde kamp yapılması planlanıyor.

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