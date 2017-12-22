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Son maçtan sonra hoca ile ilgili tasarrufu gerçekleştirebilirsin ve kimse bir şey söyleyemez. Amma velakin almış olduğunuz ikinci karar ağır ve gereksiz bir girişimdi. Ve kararın altından kalkmak zamanla görüleceği gibi zor bir hal alacaktır ve her zaman karşınıza, 'Ah keşke olmasaydı' diye çıkacaktır.