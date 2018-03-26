İgor Tudor’la yollar ayrıldıktan sonra takımın başına geçen Fatih Terim, yaptığı ince dokunuşlarla Galatasaray’ın kimyasını değiştirmişti. Selçuk İnan’ı yeniden takıma kazandıran deneyimli teknik adam, deneyimli kaptanın yanında ise genellikle Younes Belhanda’ya görev vermişti.
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; orta sahanın merkezinde bu iki ismi oyun kurucu olarak konumlandıran İmparator, gözünü milli takımlara giden Belhanda ve Selçuk’tan ayırmıyor. Ancak adalesinden problem yaşayıp kadrodan A Milli Takım kadrosundan çıkartılan kaptan Selçuk İnan’dan gelen haber teknik heyetin canını sıktı.
FAS-SIRBİSTAN MAÇINI İZLEDİ
Selçuk’un oynamaması halinde orta sahada takımı yönetecek tek ismin Belhanda olduğunu bilen Terim, Faslı oyuncusunun milli takımdaki durumunu en başından beri sıkı takip ediyor. Belhanda başta olmak üzere milli oyuncularından her gün bilgi alan deneyimli teknik adam, futbolcularından herhangi bir sakatlık problemi yaşamamaları için daha dikkatli olmasını istiyor. Fas’ın geçtiğimiz günlerde Sırbistan’ı 2-1 yendiği karşılaşmada boy gösteren Belhanda’yı yakından takip eden Terim, öğrencisinin performansından memnun kaldı. Kalan 8 haftada Faslı yıldızına çok iş düşeceğini bilen tecrübeli çalıştırıcı, adeta Belhanda’nın üzerine titriyor.
TOLGA'YA 'HAZIR OL' MESAJI
Kaptan Selçuk İnan’dan gelen haberle birlikte kadrosundaki alternatifleri değerlendiren Terim, sezona attığı gollerle başlayan Tolga Ciğerci’ye “Hazır ol” mesajını gönderdi. Adalesinde sertleşme bulunan Selçuk’un durumunun çok ciddi olmadığını duyan ve Trabzon maçında oynamasını bekleyen Terim’in buna rağmen Tolga’yı da zorlu maça hazırladığı kaydedildi.
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