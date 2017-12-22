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Terim sorularına her fırsatta kaçamak yanıtlar veren Özbek, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında renk vermemiş ve “1.5-2 aydır Terim etrafından bir tartışma görüyorum. Bunun sevgili Fatih’e de zarar verdiğini düşünüyorum” demişti.