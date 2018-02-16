Galatasaray haftalar sonra liderliği yeniden ele geçirdi. Fatih Terim gibi “winner” özellikli bir hocanın takımının zirvenin tepesine oturmasının şampiyonluk yarışına nasıl etki edeceğini masaya yatırdık. Daha önce çok sert eleştirilen Aykut Kocaman’ın şu anda göklere çıkarılmasını ve Beşiktaş-Bayern maçlarını değerlendirdik.

1- GALATASARAY LİDERLİĞİ KORUYABİLECEK Mİ?

2- AYKUT KOCAMAN’A HAKSIZLIK MI YAPILIYOR?

3- BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇLARI NASIL GEÇECEK?

TERİM'İN İŞİ KOLAY DEĞİL

SELÇUK TEPELİ: GALATASARAY HALA KENDİNDEN EMİN BİR TAKIM DEĞİL

Bu soruya bakan da geçen hafta Sarı-Kırmızılılar, Sivas deplasmanında sapır sapır dökülmedi sanır. Galatasaray hâlâ taraftarına rahat maç izleten, kendinden emin bir takım değil. Fatih Terim’in kariyeri, liderliği ortada. Ama Galatasaray’ın durumu da öyle. Fatih Terim, ekonomik sıkıntıları aşmak ve Süper Lig’in asimetrik, yani saha içi ve saha dışı sürprizlerle dolu rekabetinde şampiyon olmak istiyorsa; paraya, pula, içeride yönetim kaosuna, dışarıda lobilerin baskısına karşı takımını bir başkaldırıya hazırlaması gerek.

O camia başka türlü de kenetlenemez. Belki Terim yapar, yaparsa da görkemli olur. Ama bu çok, çok zordur. Galatasaray içinde bulunduğumuz haftalarda fikstür avantajını kullanıyor, ama bu dönemi neredeyse firesiz geçmesi de gerekiyor. Olmazsa, zor haftalara varana kadar motivasyon düşer, Galatasaray zorlanır. Bu dönem kayıpsız geçilirse son haftalarda Galatasaray’ın bir şansı olur.

HALİL ÖZER: TERİM'İN İŞİ BU SEFER ÇOK ZOR

Galatasaray psikolojik avantajı ele geçirdi. Bu avantajı camiaca iyi kullanan bir kulüp. Ancak artık durumlar eskisi gibi değil. Rakip bir tane değil 3 tane. Ayrıca hedefleri olan sıkı takımlar da var. Yani psikolojinin yanında süreklilik de önemli. Bu sürekliliği sürdürecek mi, soru işareti. Yedek kulübesi sıkıntısı bir gerçek. Lig bu sene hata affetmez. Terim’e her zamankinden fazla iş düşecek. Ama Terim’in bu sefer işi çok zor.

MERİÇ MÜLDÜR: GALATASARAY, RÜZGARI ARKASINA ALDI MI KOLAY KOLAY BIRAKMAZ

Tespitler doğru. Açıkçası lige fırtına gibi girmesine rağmen benim şampiyonluk favorilerim arasında Galatasaray yoktu. O günlerde adaylarım Beşiktaş ve Fenerbahçe’ydi. Fatih Terim gelince işin rengi değişti. İlk geldiği günden itibaren takıma da tribünlere de hocanın elinin değdiğini hissettik. Galatasaray takımı gerçekten de rüzgârını arkasına aldı mı kolay kolay devrilmez. Camianın bu özelliği var. Birbirini yeni tanıyan bir kadro olmasına rağmen Tudor’la da zirvedeydi, Terim’le de zirvede. Sonuna kadar da yarışın içinde kalacak.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: 'FATİH TERİM ETKİSİ OLDU' DEMEK İÇİN HENÜZ ERKEN

Öncelikle bir “Fatih Terim etkisi oldu” demek için erken. Hatırlarsanız ligin ilk yarısında ilk 8 haftada; G.Saray 7 galibiyet 1 beraberlik almış ve F.Bahçe derbisine rakibi ile arasındaki puan farkını 8’e yükseltebilme ihtimali ile çıkmıştı. Sonraki

zor periyotta Tudor takımı tutamamış ve başta Cüneyt Haydaroğlu - Halil Özer - Mehmet Ayan gibi yazarlarca eleştirilmişti. Ama şimdi öğreniyoruz ki futbolcular o dönem aslında paralarını alamamış. Yani kusurun bir kısmı da yönetimdeymiş. Ayrıca Maicon ve Muslera gibi isimlerin Tudor’u yediği de belli.

Demek ki ilk 9 hafta ve sonraki 8 hafta olarak ikiye ayrılan Tudor döneminin olumsuz kısmında para ödenmeme durumu da varmış. Şimdi takıma bir miktar ödeme yapıldı. Terim de elbette Tudor’dan daha tecrübeli bir hoca. Yani Tudor’un kötü giden 2. periyodu gibi bir dönem geçirmez. Tabii Mustafa Cengiz paraları ödemeye devam edebilirse. Birlik beraberlik ortamı ise bir G.Saray klasiğidir. Takım havaya girerse o havayı görürüz hep beraber.

FAİK ÇETİNER: GİDEN YÖNETİM TERİM'DE GEÇ KALDI

Tudor kalsaydı, bugün Galatasaray muhtemelen lige havlu atmış olacaktı. Fatih Terim’in gelmesiyle birlikte sadece takım değil, camia ve tribünler de toparlandı. Aslında giden yönetim, Fatih Terim’i getirmekte gecikti. Galatasaray Teknik Direktörü tepeden tırnağa her konuda, her alanda iddialı bir adamdır. Fenerbahçe maçına kadar ligde dörtte dört yapan bir G.Saray, Kadıköy’e hem havalı hem de moralli gider. Ezeli rakibi karşısında da kazaya uğramazsa, Terim yeni bir şampiyonluğa daha imza atabilir.

ATİLLA TÜRKER: BU KADROYLA HARİKA İŞLER YAPAR

Mevzuya bir an için tersten bakalım. Galatasaray’ın başında şu anda Fatih Terim olmasaydı ne olurdu! Ortada yeni bir yönetim, parasal kriz, giden çok önemli bir oyuncu var. Ama Fatih Terim’in önemli dokunuşlarıyla sıkıntılar önemli ölçüde giderildi. Yarınlar çok daha iyi olacaktır. Çünkü herkes birbirini daha iyi tanımaya başladı. Elde zaten iyi bir kadro var. Terim bu kadroyla harika işler yapacaktır.

BÜLENT YAVUZ: TERİM'İN BALINI DA KATARSAK ŞAMPİYONLUK GÖZ KIRPIYOR

Süper Lig bu sezon yaman geçiyor. Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş 34. haftaya kadar zirve yarışının içinde olacaklar. Şampiyon kim olacak sorusuna şimdiden ahkâm kesmek oldukça zor. Sayın Fatih Terim için “Çok ballı” diyorlar. Bu sefer o kadar da basit değil, işi zor. Papaz her zaman pilav yemez. Bu sezon bir değil, iki değil, tam üç zorlu rakip var. Peki, Fatih Hoca zoru, kolaya çevirebilir mi? Hocanın karizmatik yapısı, taktik dehası ve kendine has jest ve mimikleriyle futbolcuları gaza getirmedeki söylemleri meşhurdur. “Hadi koçum”, “Hadi aslanım” dedi mi vurur geçer. Kadrosu da buna müsait. G.Saray camiası hocayla adeta bütünleşiyor. Bırakıp gitmiş olsa da 6 şampiyonluğun hatırı var. “Tam destek, hep destek” diyorlar. Şu anda lider... Fikstür avantajı var. Hocanın balını da katarsak şampiyonluk sanki göz kırpıyor.

İBRAHİM YILDIZ: ŞAMPİYONLUĞUN FORMÜLÜ TERİM'DE

Galatasaray, Fatih Terim’i göreve getirerek çok önemli bir hamle yaptı. Terim’in karakteri her zaman kazanmaktan geçiyor. Yılların verdiği tecrübe, oyuncular ile kurduğu diyalog, taraftarı arkasına alması büyük avantaj. Yeni yönetimin para bulmak dışında artı bir şey yapmasına gerek yok. Fatih Terim ve arkadaşları daha önce yaşadıkları başarıyı yakalayacak birikime ve tecrübeye sahipler. “Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray” demek abartı olmaz.

KOCAMAN POLEMİK

FENERBAHÇE'NİN HOCASI ÖNCE ELEŞTİRİLDİ ŞİMDİ GÖKLERE ÇIKARILIYOR. HABERTÜRK KURMAYLARI BU DURUMU YORUMLUYOR...

SELÇUK TEPELİ: KOCAMAN ELEŞTİRİLİRKEN BEN HEP AKSİNİ SÖYLEDİM

Aykut Kocaman’ın hakemlere çıkışıp “Biz bu şartlarda şampiyon olamayız” demesi nedeniyle HTS Meclisi’nde eleştirildiğinden bahsedilen hafta, yani Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin Giresunspor’u 2-1 yendiği maçın ardından, ben eleştirenlerin tam aksini söyledim.

“Fenerbahçe’nin hocası lige böyle havlu atamaz” gibi eleştirilerin yer aldığı 2 Şubat 2018 tarihli o Habertürk Gazetesi’nde, “Kocaman Şampiyonluk Totemi” başlığı altında söylediklerimi aynen aktarıyorum:

“Kocaman, ligin ortasında havlu atmakla eleştiriliyor. Normalde bu eleştirileri dile getirenler haklıdır. Ama Türkiye’deki psikolojide, Kocaman’ın haksız bulduğu kararlara karşı gelecek maçlar için yatırım yaptığını, baskı oluşturmak istediğini düşünmeden edemiyorum. Fenerbahçe sesini yükseltti, besbelli Kocaman şampiyonluğu artık daha çok istiyor.” Ekleyecek sözüm yok.

BEŞİKTAŞ’IN TUR ŞANSI VAR

Beşiktaş iyi ve hazır bir takım. Siyah-Beyazlı ekip gerçek gücünü ortaya koymak için sabırsızlandığı iki maça çıkacak. Samimiyetle Beşiktaş’ın tur için şansı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş ilk maçta kontrolü, disiplini ve umudu ne olursa olsun, ama ne olursa olsun elden bırakmazsa, ikinci maçın psikolojisinin ve favori algısının bambaşka olacağından eminim.

HALİL ÖZER: AYKUT HOCA HER TAKIMA AYNI OYNATIYOR

Aslında çelişki yok. Zaten ana problem burada. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yendi. Hatta neredeyse pozisyon vermedi. Ama dört gün sonra Akhisar’a tek şut atamadan yenildi. Yani hoca Beşiktaş maçında da Akhisar maçında da aynı futbolu oynuyor. Kapanan ve açık oynayan takım onun için fark etmiyor. İşte sorun bu. Aykut Hoca asla ve asla değişkenliği, çeşitliliği kabul etmiyor. Bunun da bedeli ağır oluyor.

BEŞİKTAŞ GEREKENİ YAPTI

Tabii ki gönlüm beynim ve kalbim Beşiktaş ile. Ama çok zor. Hatta zorun zoru. Beşiktaş tarihinin en önemli maçı... Ama elense de Beşiktaş yapması gerekenleri yaptı. O yüzden asla ve asla stres yapmamalı.

MERİÇ MÜLDÜR: HAKARET EDENLER ŞİMDİ ÖVÜYOR

Kocaman’da çelişki yok, çelişki basınımızda. Aykut Hoca’ya hakaret edenler, Fenerbahçe takımını yetersiz bulanlar, oyuncuları yerden yere vuranlar bugün hocaya övgüler yağdırıyor, takımı şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriyor. Bir maç fikirleri bu kadar mı değiştirir? Kötü takım kötü takımdır, bir maçlık gösteriyle şampiyon olamaz. Yorumcularımız maalesef yanlış yollara sapıyor. Ben bazılarında samimiyetsizlik görüyorum. Basını geçtim hele bazı Fenerbahçeliler var ki Başakşehir galibiyetini bile Abdullah Avcı’nın oyun anlayışına, oyuncu tercihlerindeki yanlışlara bağlıyorlar. Bu art niyettir. Böyle taraftarlık olmaz, böyle renk aşkı olmaz. Takım Başakşehir maçında muhteşem oynadı. Bu futbolu kalan maçlarda görürsek zaten Fenerbahçe şampiyon olur. Aykut Hoca ise sezon başında beri nerede duruyorsa yine aynı yerde... Eylemleriyle de söylemleriyle de. “Ligin ikinci yarısında tüm rakiplerimizi bükeceğiz” diyordu. Herkes güldü. Hele hele o günlerin Fenerbahçe’si için çok iddialı bir demeçti. Ancak dediğini hem de Başakşehir’e karşı yaptı.

KOLAY TESLİM OLMAYACAK

Beşiktaş favori diyecek halim yok. Ama eminim ki Beşiktaş kolay teslim olmayacak, rakibin adı Bayern Münih de olsa kök söktürecek. Herkes belki Almanya’daki ilk maçta Beşiktaş’ın fark yiyeceğini düşünüyor ama ben öyle görmüyorum. En azından tur şansını İstanbul’a taşıyacak bir skor geleceğini umuyorum, istiyorum.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: DEMEK Kİ KİMSENİN AYKUT KOCAMAN TAKINTISI YOKMUŞ

İyi yaptığı zaman öveceğiz, başarısız olduğu zaman eleştireceğiz. Demek ki kimsenin Aykut Kocaman takıntısı yokmuş. Ne yapsaydık, Vardar’a elendiğinde kankası spor yazarları gibi “O da ne yapsın canım...” mı deseydik. İstifa tiyatrosu yaptığında “Bizi bırakma hocam” diye ağlayıp ağıtlar mı yaksaydık. Demek ki istikrarlı ve tutarlı olan biziz. Yani HT Meclis’indekiler. Kötüye kötü, iyiye iyi... Başakşehir maçında Kocaman, Avcı’ya, deplasmanda adeta taktik dayak attı. Çok başarılıydı ve övgüleri de hak etti. Şampiyonluk yolunda da çok önemli moral ve ivme kazandı.

GURURLA TEMSİL EDECEKTİR

Ben her iki maçta da Beşiktaş’ın bizi gururla temsil edeceğinden eminim. Öyle fark olur şu olur bu olur diyenlerden değilim. Beşiktaş çok iyi 2 maç çıkaracak ve elinden geleni yapacaktır. Sonrası kalite farkı, detay farkları olacaktır. Şimdiden başarılar diliyorum.

ATİLLA TÜRKER: DEĞERİNİ BİLMEK GEREKİYOR

Övgüyü de yergiyi de ölçülü tutmak gerekiyor. Aykut Kocaman sezon başında yapılan ağır eleştiriler yüzünden az kalsın görevi bırakacaktı. Samimi düşüncemi söylemek istiyorum. Aykut Kocaman ülke futbolunun en büyük değerleri arasında yer alıyor. Hiçbir zaman da bu değişmez. Günlük sonuçlarla bu düşünce ortadan kalkmaz. Fenerbahçe’yi şampiyon yapamasa bile Kocaman’ın değerini bilmek gerekiyor. Ki, Fenerbahçe her geçen gün taş üstüne taş koyarak hedefe doğru son derece güzel ilerliyor.

BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİREBİLİR

Beşiktaş, tek farklı yenilgiyle döndüğü taktirde İstanbul’da muhteşem taraftarı önünde mucizeyi gerçekleştirebilir. Şenol Güneş ve öğrencileri pek çok kez tarih yazdı. Yine niye yazmasınlar!

İBRAHİM YILDIZ: ŞAMPİYON YAPSA DA ELEŞTİRİLİR

Fenerbahçe’nin, Başakşehir’i yenmesi beklenmeyen bir sonuçtu. Fenerbahçe iyi bir taktikle maçı kazandı. Şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Kazanırken, Abdullah Avcı’ya teşekkür etmeli. Avcı, kurgu ve korkaklığıyla Kocaman’ın kazanması için her şeyi yaptı. Bir maç kazanmakla şampiyon olunmuyor. Hala ligin en kötü futbolunu Fenerbahçe oynuyor. Bu futbol hiç bir Fenerbahçeli’yi mutlu etmez. Şampiyon olsa dahi...

BAYERN MAÇLARI LİGİ ETKİLER

Elinde çok iyi bir kadro olan Beşiktaş, zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Önünde zorlu bir maç trafiği var. Yaşlı diyebileceğimiz kadro bu tempoyu kaldırabilir mi? Göreceğiz. Şampiyonlar Ligi’nde B.Münih, kupa da Fenerbahçe maçları çok zor bir dönemin göstergesi. B.Münih önünde alınacak sonuçlar şampiyonluk yarışını da etkileyecek.

FAİK ÇETİNER: KOCAMAN İÇİN KRİTER DERBİLER

Aykut Kocaman’da değişiklik yok. O, bildiği yoldan yürümeye devam ediyor. Takım oyununa bakıyor, yıldızları çok kale almıyor. Ben O’nu kadro seçimleriyle ilgili eleştirmiştim. Hangi takım çok başarılı ki Kocaman’ın başarısından bahsedeceğiz... Ligde çok iyi oynayan ve “Bu kesin şampiyon olabilir” diyebileceğimiz bir takım var mı? Kocaman için kriter derbiler. Başarılı mı yoksa başarısız mı, onu Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından sonra daha net konuşuruz.

KARTAL’IN İŞİ ÇOK ZOR

Bayern Münih çok güçlü ve köklü bir takım. Bir futbol mucizesi olmazsa, Beşiktaş’ın işi çok zor... İlk maçta alınacak avantajlı bir skorun bile rövanş için garantisi olmaz. Türk futbolunda unutulmaz günler ve geceler vardır. Temenni edelim ki; yine böyle bir günü ve geceyi yaşayalım.

BÜLENT YAVUZ: AYKUT HOCA LİME LİME DOĞRANDI

Bizde adettir... Düşmeye gör, gelen vurur giden vurur. Aykut Hoca haftalarca adeta lime lime doğrandı. Kendine özgü yapısı ve anlaşılması zor maç analizleri hep gündem yarattı. Haftalarca oynattığı futbolla, tercih ettiği takım kadrosuyla (ilk on bir) alay edilir hale bile geldi. Baktı başa çıkamıyor, bırakıp gitti. Dönmek zorundaydı, döndü. Toparladı yukarıya adım adım yaklaştı. Ölüyü adeta diriltti. Ben dahil herkes Aykut Hoca için ‘Valbuena’yı oynatmıyor’ diye demediğimizi bırakmadık. Son maçta Valbuenasız lideri devirince “Sen neymişsin be Aykut Hoca” demeye başladık. Sevmeyi de bilmiyoruz yermeyi de. Kimin ne kadar şansı varsa F.Bahçe’nin de o kadar şansı var. Aykut Hoca’yı son derece başarılı buluyorum.

BAYERN TAM BİR BAŞ BELASI

Avrupa’da şu anda ortalığı kasıp kavuran mahşerin 4 atlısı var. Barcelona, M.City, PSG ve Bayern Münih. Kısmete bakar mısınız? Hani Beşiktaş, Real Madrid, Sevilla veya Roma gibi takımlardan biriyle eşleşseydi vallahi de billahi de turu geçer derdim. Lakin B.Münih tam bir baş belası. Başa çıkmak pek mümkün değil. Ama Kartal, bir mucize gerçekleştirirse şapka çıkarır, selam dururum.