Fatih Terim'in sır gibi sakladığı transfer planı belli oldu.... Deneyimli teknik adam basın toplantısında bunun sebebini söylememişti. Ümit Davala ve Necati Ateş'in oyuncu izlemek için Norveç'e gittiği ortaya çıktı.
Rosenborg-Tromsö maçını izleyen ikilinin Norveç ekiplerinde forma giyen genç ve gelecek vadeden forvet oyuncularını mercek altına aldığı öğrenildi. Ümit Davala ve Necati Ateş ikilisi Norveç'te şu futbolcuları izliyor!
Jonathan Levi - Rosenborg
Erik Botheim - Rosenborg
Runar Espejord - Trömsö (Hürriyet)
DENAYER RESTİ ÇEKTİ!
Galatasaray'da iki sezon kiralık forma giyen Jason Denayer, Cim-Bom'a transferi konusunda son sözünü söyledi. Kulübü Manchester City yetkilileriyle görüşen Belçikalı stoper, "Ya Galatasaray'a gitmeme izin verirsiniz ya da başka takıma gitmem" dedi. Sarı-kırmızılıların yeniden kiralamaya çalıştığı Denayer için İngilizler bonservisiyle bırakmak istiyor.
Manchester City Yönetimi oyuncunun bonservisi için son olarak 6.5 milyon euroya kadar indi. Galatasaray ise finansal fair play yüzünden futbolcuyu öncelikle kiralamak istiyor. Cim-Bom'un bonservis için üst limiti ise 3.5 milyon euro... (Milliyet)
KALINIC'İN MENAJERİ: "TEKLİF VAR!"
Geçen sezon Serie A ekiplerinden Milan'a transfer olan, Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg yıldız oyuncuyla Galatasaray'ın ilgilendiğini açıkladı.
Ajansspor'da yer alan habere göre Erceg, Milan'dan kiralık olarak bir başka takıma gitmesi söz konusu olan Nikola Kalinic'in son durumu hakkında açıklama yaparken, Sarı-Kırmızılı takım dışında birkaç kulübün de Kalinic'i istediğini söyledi.
Erceg, "Galatasaray'dan Kalinic için teklif var. Atletico Madrid ve Sevilla da bu futbolcunun peşinde. Kiralık olarak takımdan ayrılıp ayrılmayacağına, hangi teklifin daha geçerli olduğuna Milan karar verecek" ifadesini kullandı.
NIDYAE, BEŞİKTAŞ'A
Ndiaye'nin Galatasaray'a imza attığı 2.7 milyon euro'ya Beşiktaş'a getireceğini belirten Sala, İngiliz ekibini 2 milyon euro kiralama bedeline ikna edebileceğini belirtti. (Fotomaç)
GLIK İÇİN AÇIKLAMA
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray’ın gündemindeki Kamil Glik’le ilgili açıklamalarda bulundu. Jardim, “Glik’in şu an bir sakatlığı var. Çok sert ve karakterli bir oyuncu. 20 Temmuz’da kampa katılacaktır. Glik’in takımdan ayrılacağına inanmıyorum” dedi.
30 yaşındaki Polonyalı stoperin menajeri Kalakowski ise geçtiğimiz günlerde Glik’e Galatasaray’dan teklif geldiğini doğrulamış ve “Transferde sürpriz gelişmeler yaşanabilir” demişti. (Fanatik)
BİR TAŞLA İKİ KUŞ!
Galatasaray dış transfere yoğunlaşırken bir yandan da eldeki oyuncuları bir an önce gözden çıkarmanın planlarını yapıyor. Sarı-Kırmızılı oyunculardan Carole için Fransız kulüplerinden teklifler yağıyor. Cimbom Carole'yi 2 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmüyor.
Bu oyuncuya Fransız kulüplerinin dışında İtalyan takımlarından Cagliari, SPAL ve Sassuolo da talip olmuş durumda. Galatasaray, Carole'yi gönderip yabancı sayısında da yer açmış olacak. Yönetim Tolga Ciğerci'yi de takas yöntemiyle göndermeyi planlıyor. Bu oyuncuya ayrıca Türkiye'den de bazı teklifler olduğu biliniyor. (Sporx)
LAZIO KAPTANINA TEKLİF!
Transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak Henry Onyekuru ile anlaşan Galatasaray, rotasını savunmaya çevirdi. Denayer'in Manchester City'e dönmesiyle birlikte savunma oyuncusu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Lazio'nun Rumen futbolcusu Radu'ya kanca attı.
İtalya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Lazio'da stoper ve sol bek bölgelerinde forma giyebilen Stefan Radu'ya teklif yaptı.
Lazio'da 2008 yılından beri forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun, sözleşme yenileme görüşmeleri yaptığı ancak anlaşma sağlanmaması durumunda takımdan ayrılabileceği vurgulandı.
"FUTBOL HAYATIN BİTER"
İsviçre kampına götürülmeyen Tarık Çamdal ile geçen hafta Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak özel görüşmeler yaptı. Geçen sezondan kalan 200 bin Euro alacağından vazgeçen 27 yaşındaki oyuncuya, "Paranı son kuruşuna kadar alıp takımda kalabilirsin ama o zaman 2 sene futbol oynamamış olacaksın ve sözleşmen bittiğinde takım bulamayacaksın. 30 yaşına gelmeden futbolu bırakacaksın!'' uyarısı yapıldığı öğrenildi.
Takım aramaya başlayan Tarık, tazminat konusunda Galatasaray'a fazla sorun çıkarmayacak. (Sabah)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.